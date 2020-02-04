Глава МИД Швеции выразила надежду на доверительные отношения с Россией

"Правительство присоединилось к той оценке, которая была вынесена комиссией по обороне. И мы также увеличиваем наши ассигнования на шведскую оборону. Но это не противоречит тому, что мы хотим иметь хорошие и доверительные отношения с Россией, которая является нашей большой соседней страной", - сказала Линде после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
На саммите НАТО в 2014 году в Бухаресте было принято решение, что в перспективе все страны альянса доведут свои оборонные расходы до требуемого уровня (2% от ВВП). По оценке НАТО от июня 2017 года, из 29 членов блока не менее 2% от ВВП на оборону тратят только США, Греция, Великобритания, Эстония, Румыния и Польша.