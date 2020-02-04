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Глава МИД Швеции выразила надежду на доверительные отношения с Россией
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РИА Новости

Глава МИД Швеции выразила надежду на доверительные отношения с Россией

19:09 04.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Швеции Анн Линде на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Швеции Анн Линде на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Швеции Анн Линде на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Стокгольм увеличивает ассигнования на оборону, но хочет хороших отношений с Россией, заявила глава МИД Швеции Анн Линде.
"Правительство присоединилось к той оценке, которая была вынесена комиссией по обороне. И мы также увеличиваем наши ассигнования на шведскую оборону. Но это не противоречит тому, что мы хотим иметь хорошие и доверительные отношения с Россией, которая является нашей большой соседней страной", - сказала Линде после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
На саммите НАТО в 2014 году в Бухаресте было принято решение, что в перспективе все страны альянса доведут свои оборонные расходы до требуемого уровня (2% от ВВП). По оценке НАТО от июня 2017 года, из 29 членов блока не менее 2% от ВВП на оборону тратят только США, Греция, Великобритания, Эстония, Румыния и Польша.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Швеции Анн Линде в Москве. 4 февраля 2020
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Анн Линде (МИД Швеции)Сергей ЛавровНАТОМИД ШвецииШвецияРоссияВ мире
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