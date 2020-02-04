Канадский самолет вернулся в Торонто из-за шутки о коронавирусе

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Самолет канадской авиакомпании WestJet, следовавший из Торонто на Ямайку, вернулся в аэропорт из-за шутки пассажира про коронавирус, сообщает телеканал CBC.

По данным полиции, один из пассажиров рейса WS 2702 во время полета внезапно встал и заявил, что недавно был в Китае, где заразился коронавирусом. На борту находились 243 человека.

"Члены экипажа сообщили об этом заявлении командиру воздушного судна. После чего было принято решение вернуться в аэропорт Торонто", — говорится в заявлении полиции района Пил.

После посадки 29-летний шутник был арестован. Ему предъявили обвинения в причинении ущерба. Он предстанет перед судом 9 марта.