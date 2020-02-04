Лукашенко заявил о желании покупать нефть у Москвы по мировым ценам

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова покупать российскую нефть по мировым ценам, но в Москве, по его словам, настаивают на премиальных надбавках сверх того. Об этом сообщает агентство Sputnik Беларусь

"Что мы просим сейчас от россиян? Они там в позу ставили и нас на колени пытаются поставить… Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть, налоговым маневром заменили, дурачков нашли, продайте нам по мировым ценам", — заявил Лукашенко.

Он добавил, что "старший брат" не должен так относиться к "самому близкому народу". По его словам, что Минск готов к честному сотрудничеству с Москвой. Лукашенко заявил, что в Белоруссии не вмешиваются в работу российских компаний на Западе.

"Сегодня 127 долларов за тысячу кубометров (российского – ред.) газа предложили. Спотовые цены в Европе — до ста долларов газ стоит. Мы же тоже видим, что в мире происходит, и считать умеем. Поэтому не надо кричать, что вы нас кормите", — добавил он.

Президент отметил, что у Белоруссии отрицательное сальдо во внешней торговле с Россией, и оно достигает девяти миллиардов долларов в год.

"Так кто кого кормит? Специалисты это понимают. А идет пропаганда, начинают уже россиян настраивать против "батьки Лукашенко" и Беларуси. Зачем им это надо? Ушли те времена, когда кричали, что Лукашенко схватит шапку Мономаха", - подчеркнул Лукашенко.

Сырьевые споры

В настоящее время Россия и Белоруссия испытывают трудности в переговорах по новому контракту на поставки нефти. Как рассказывал источник РИА Новости, стороны не могут договориться из-за нежелания белорусских НПЗ платить рыночную цену, притом что поставки из России на условиях 2019 года будут дешевле других как минимум на 1,6 миллиарда долларов при годовом объеме в 24 миллиона тонн.

Из-за отсутствия контрактов Россия с 1 января прекратила поставлять нефть на оба белорусских НПЗ, а Минск приостановил экспорт нефтепродуктов. Через несколько дней поставки частично возобновились, но договоренности стороны так и не достигли.

В конце января Белоруссия повысила тарифы на услуги ОАО "Гомельтранснефть Дружба" по транзиту нефти по территории республики на 6,6% в соответствии с ранее утвержденной сторонами методикой.

"Альтернативные источники поставок"

На фоне нефтегазовых споров Лукашенко неоднократно заявлял, что Белоруссия активно ищет альтернативные источники поставок. В частности, на прошлой неделе глава государства рассказал о переговорах с США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Сообщалось, что Минск уже получил первую партию нефти из Норвегии.

При этом Лукашенко подчеркивал, что Белоруссия не отказывается от российской нефти, но стремится таким образом диверсифицировать поставки.