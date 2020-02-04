Белорус пришел в клуб с ружьем после отказа включить "Седую ночь"

МИНСК, 4 фев - РИА Новости. Сельчанину на дискотеке в Брестской области Сельчанину на дискотеке в Брестской области Белоруссии отказались повторно поставить песню "Седая ночь", он вернулся в дом культуры с заряженным охотничьим ружьем, которым угрожал заведующему клубом, сообщила во вторник пресс-служба МВД Белоруссии.

"Все случилось в местном доме культуры (в Столинском районе – ред.), куда подозреваемый пришел в состоянии алкогольного опьянения. Он попросил заведующего клубом, стоявшего за пультом, включить известную композицию "Седая ночь". Просьбу посетителя удовлетворили, причем не единожды. Однако очередное пожелание односельчанина станцевать под любимый хит было проигнорировано, ему попросту посоветовали покинуть дом культуры", - говорится в сообщении на сайте МВД.

Как отметили в пресс-службе, обиженный мужчина ушел, но вскоре вернулся с заряженным охотничьим ружьем и начал угрожать заведующему. "Избежать возможной трагедии удалось благодаря сыну последнего: парень схватился за двустволку и отвел ее в сторону. В последующем у подозреваемого оружие отобрали и вызвали милиционеров", - рассказали в МВД.

По данным ведомства, в настоящее время сельчанин находится в изоляторе временного содержания, в отношении него возбуждено дело по факту хулиганства с угрозой применения оружия.