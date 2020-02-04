Более 450 жителей Подмосковья получили звание "Почетный донор России"

"Донорское движение в Подмосковье уверенно набирает обороты, вместе с этим растет и число почетных доноров. На это звание могут претендовать люди с активной жизненной позицией, сдавшие на безвозмездной основе более 40 раз цельную кровь или более 60 раз плазму крови", ‒ рассказала главный врач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп.

Донором может стать любой здоровый гражданин, который весит не менее 50 килограммов. Чтобы подготовиться к процедуре, нужно за двое суток до сдачи крови не употреблять алкоголь, не курить, а в день процедуры утром позавтракать кашей на воде и выпить сладкий чай. Перед самой сдачей крови нужно заполнить анкету, проверить свою группу крови и проконсультироваться с врачом. Если все в норме, можно смело идти в процедурную. Специалисты заберут 450 миллилитров крови, а донору выплатят денежное вознаграждение как компенсацию на питание. По данным медиков, один раз сдав кровь, человек может спасти три жизни.