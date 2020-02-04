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Новости Подмосковья
2020-02-04T18:52+0300
https://ria.ru/20200204/1564255112.html
Более 450 жителей Подмосковья получили звание "Почетный донор России"
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РИА Новости

Более 450 жителей Подмосковья получили звание "Почетный донор России"

18:52 04.02.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкДонор во время процедуры сдачи крови
Донор во время процедуры сдачи крови
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. За 2019 год 456 жителей Подмосковья стали почетными донорами. В 2018 году звание "Почетного донора России" получили 370 жителей региона. Об этом сообщил телеканал "360".
"Донорское движение в Подмосковье уверенно набирает обороты, вместе с этим растет и число почетных доноров. На это звание могут претендовать люди с активной жизненной позицией, сдавшие на безвозмездной основе более 40 раз цельную кровь или более 60 раз плазму крови", ‒ рассказала главный врач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп.
Почетным донорам России и СССР, которые живут в Московской области, предоставляются федеральные и региональные льготы: медпомощь без очереди, право первой очереди на льготные путевки санаторно-курортного лечения, ежегодная денежная выплата, бесплатный проезд на городском наземном транспорте региона и Москвы и другие меры.
Донором может стать любой здоровый гражданин, который весит не менее 50 килограммов. Чтобы подготовиться к процедуре, нужно за двое суток до сдачи крови не употреблять алкоголь, не курить, а в день процедуры утром позавтракать кашей на воде и выпить сладкий чай. Перед самой сдачей крови нужно заполнить анкету, проверить свою группу крови и проконсультироваться с врачом. Если все в норме, можно смело идти в процедурную. Специалисты заберут 450 миллилитров крови, а донору выплатят денежное вознаграждение как компенсацию на питание. По данным медиков, один раз сдав кровь, человек может спасти три жизни.
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