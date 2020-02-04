Пентагон подтвердил размещение ядерных боеголовок на подлодках

ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. В министерстве обороны США во вторник подтвердили размещение на подводных лодках баллистических ракет с ядерными боеголовками пониженной мощности для сдерживания России.

Военно-морские силы США разместили боеголовку с баллистической ракетой подводного базирования W76-2 малой мощности (SLBM). В Стратегии ядерной политики за 2018 год министерство определило требование "модифицировать небольшое число боеголовок баллистических ракет, запускаемых с подводных лодок" в качестве ответа на то, что потенциальные противники, такие как Россия, считают, что применение маломощного ядерного оружия даст им преимущество перед США и их союзниками и партнерами", - говорится в заявлении замминистра обороны Джона Руда.

По его словам, новые ракеты усиливают возможности США по сдерживанию и "демонстрируют потенциальным противникам, что у них нет никаких преимуществ в ограниченном использовании ядерного оружия, поскольку Соединенные Штаты могут гарантированно и решительно реагировать на любые угрозы".

Ранее о размещении ракет Trident с маломощными ядерными зарядами на подводных лодках заявили специалисты Федерации американских ученых (FAS). По их данным, субмарина "Теннесси", оснащенная такого рода ракетами, впервые вышла с базы флота США в Джорджии в конце 2019 года и направилась на патрулирование в Атлантический океан.

По оценкам FAS, на подлодке "Теннесси" из 20 ракет одна-две несут новые боеголовки W76-2. Каждая такая боеголовка имеет мощность в пять килотонн, на одной ракете может располагаться несколько боеголовок. Остальные боеголовки на "Теннесси" стандартные — по 90 и 455 килотонн, их может быть до восьми на одной ракете, пишут ученые.