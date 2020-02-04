Адвокат прокомментировал арест директора парка львов "Тайган"

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Ситуация с арестом директора крымского парка львов "Тайган" напоминает шоу, заявил РИА Новости его адвокат Арман Петросян.

Белогорский райсуд в понедельник отправил Зубкова в СИЗО за нарушение ранее избранной меры пресечения - подписки о невыезде. Как сообщалось, он 20 января пропустил заседание суда по делу о нападении льва на посетительницу парка.

"Я считаю, что судом принято несправедливое решение. Я считаю, что это на равном месте создание скандала, конфликта, шоу какого-то. Зачем это делать - непонятно", - сказал адвокат.

Петросян добавил, что подал ходатайство об изменении меры пресечения с содержания под стражей под личное поручительство главы Крыма . Если Белогорский суд откажется его рассматривать, адвокат намерен подать апелляцию в Верховный суд Крыма.

"Каждый день, проведенный моим подзащитным в изоляции от общества, в СИЗО города Симферополя, для него является пыткой, как и для любого нормального человека", - сказал Петросян.

Ранее в СК сообщали, что 46-летняя туристка из Кирова в июле 2018 года заказала экскурсию "Прогулка со львами" в парке "Тайган". Когда она фотографировалась со львом, хищник укусил ее за руку, потерпевшей понадобилась госпитализация.