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Адвокат прокомментировал арест директора парка львов "Тайган"
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РИА Новости

Адвокат прокомментировал арест директора парка львов "Тайган"

18:40 04.02.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОлег Зубков
Олег Зубков
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Ситуация с арестом директора крымского парка львов "Тайган" напоминает шоу, заявил РИА Новости его адвокат Арман Петросян.
Белогорский райсуд в понедельник отправил Зубкова в СИЗО за нарушение ранее избранной меры пресечения - подписки о невыезде. Как сообщалось, он 20 января пропустил заседание суда по делу о нападении льва на посетительницу парка.
"Я считаю, что судом принято несправедливое решение. Я считаю, что это на равном месте создание скандала, конфликта, шоу какого-то. Зачем это делать - непонятно", - сказал адвокат.
Петросян добавил, что подал ходатайство об изменении меры пресечения с содержания под стражей под личное поручительство главы Крыма. Если Белогорский суд откажется его рассматривать, адвокат намерен подать апелляцию в Верховный суд Крыма.
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"Каждый день, проведенный моим подзащитным в изоляции от общества, в СИЗО города Симферополя, для него является пыткой, как и для любого нормального человека", - сказал Петросян.
Ранее в СК сообщали, что 46-летняя туристка из Кирова в июле 2018 года заказала экскурсию "Прогулка со львами" в парке "Тайган". Когда она фотографировалась со львом, хищник укусил ее за руку, потерпевшей понадобилась госпитализация.
Сафари-парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно живут около 60 львов, включая редких белых особей. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведены под сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
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Сафари-парк "Тайган"Олег ЗубковСледственный комитет РФКрымПроисшествия
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