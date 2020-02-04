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Россия предложила Швеции возобновить диалог по линии военных
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РИА Новости

Россия предложила Швеции возобновить диалог по линии военных

18:40 04.02.2020 (обновлено: 18:48 04.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с генеральным секретарем АСЕАН Лимом Джоком Хоем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с генеральным секретарем АСЕАН Лимом Джоком Хоем
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия предлагает Швеции возобновить диалог по линии военных для снижения напряженности в Балтийском регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со шведской коллегой Анн Линде.
"Конечно, угрозы и риски нарастают, мы поделились нашими оценками беспрецедентных планов НАТО по продвижению к нашим границам, по затягиванию в натовские военные маневры нейтральные страны, такие как Швеция и Финляндия", - сказал Лавров.
"Мы предложили нашим шведским соседям наладить такой доверительный, открытый диалог по линии военных, как мы это сделали три года назад с Финляндией. Шведские коллеги обещали подумать над этим предложением. Надеюсь, мы продолжим этот разговор ", - подчеркнул он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Швеции Анн Линде на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 4 февраля 2020
Вчера, 18:17
Лавров обсудил с главой МИД Швеции безопасность в балтийском регионе
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