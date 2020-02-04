Россия предложила Швеции возобновить диалог по линии военных

"Конечно, угрозы и риски нарастают, мы поделились нашими оценками беспрецедентных планов НАТО по продвижению к нашим границам, по затягиванию в натовские военные маневры нейтральные страны, такие как Швеция и Финляндия", - сказал Лавров.

"Мы предложили нашим шведским соседям наладить такой доверительный, открытый диалог по линии военных, как мы это сделали три года назад с Финляндией. Шведские коллеги обещали подумать над этим предложением. Надеюсь, мы продолжим этот разговор ", - подчеркнул он.