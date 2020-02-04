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Экс-главу службы безопасности Березовского осудили за оборот оружия
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РИА Новости

Экс-главу службы безопасности Березовского осудили за оборот оружия

18:35 04.02.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкБывший глава службы безопасности Бориса Березовского, эксперт федерального центра "Аналитика и безопасность" Сергей Соколов
Бывший глава службы безопасности Бориса Березовского, эксперт федерального центра Аналитика и безопасность Сергей Соколов
© РИА Новости / Александр Натрускин
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САМАРА, 4 фев – РИА Новости. Самарский областной суд во вторник приговорил к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима экс-главу службы безопасности покойного олигарха Бориса Березовского Сергея Соколова по делу о незаконном обороте оружия и взрывчатки, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд приговорил Соколова к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима", - сказала собеседница агентства.
В материалах суда уточняется, что Соколов осужден по части 2 статьи 222 УК РФ и части 3 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные организованной группой).
В январе 2018 года сообщалось о задержании и аресте по делу о незаконном обороте оружия и взрывчатки Соколова, а также экс-главы службы безопасности предприятия "Тольяттиазот" Олега Антошина и директора коммерческой компании "Аналитика и безопасность" Руслана Мильченко. Фабула дела официально не сообщалась. По данным СМИ, Антошин и Соколов пытались сместить руководство "Тольяттиазота", подбросив на территорию завода оружие и взрывчатку.
Статуя Фемиды в суде
3 февраля, 17:40
Экс-главу службы безопасности "Тольяттиазота" осудили за оборот оружия
В понедельник Самарский областной суд приговорил к 3,5 годам колонии общего режима Антошина по этому же делу.
"Тольяттиазот" - крупнейший российский производитель аммиака и один из ведущих производителей карбамида.
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ТольяттиазотБорис БерезовскийСамараРоссияПроисшествия
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