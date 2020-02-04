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2020-02-04T19:46+0300
https://ria.ru/20200204/1564254246.html
СМИ узнали о плане США расширить санкции против "Северного потока — 2"
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РИА Новости

СМИ узнали о плане США расширить санкции против "Северного потока — 2"

18:30 04.02.2020 (обновлено: 19:46 04.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФрагменты труб для строительства газопровода "Северный поток-2" в окрестностях города Любмин
Фрагменты труб для строительства газопровода Северный поток-2 в окрестностях города Любмин
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 4 фев — РИА Новости. Конгресс США может принять новый пакет санкций против проекта "Северный поток — 2", если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода, пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне.
По сведениям издания, такие санкции могут быть приняты уже в феврале-марте. Они будут направлены против европейских инвесторов проекта или фирм, принимающих газ из российского трубопровода.
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"Мы в курсе, что американцы твердо намерены препятствовать "Северному потоку — 2", — заявил изданию представитель Uniper, одной из компаний, которая финансировала проект.
Он добавил, что не будет спекулировать о возможных новых санкциях США, отметив, что в компании внимательно следят за развитием событий.
В правящей в ФРГ парламентской коалиции негативно оценили планы американских конгрессменов.
"Мы делаем все, чтобы проект "Северный поток — 2" был завершен. Германия и Евросоюз не позволят, чтобы Вашингтон диктовал им как вести энергетическую политику", — заявил изданию представитель Социал-демократической партии по экономическим вопросам Бернд Вестфаль.
В МИД Германии газете напомнили, что после согласования Россией и Украиной дальнейшего транзита российского газа, "Северный поток — 2" не может представлять угрозы для транзита газа через Украину".
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
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"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Достроить его предполагалось до конца прошлого года.
Однако в декабре президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в который включили санкции против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока". Швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой "Северного потока — 2", немедленно приостановила работу и отвела специальные суда.
И хотя позже в Госдепе заявляли, что компании-подрядчики могут избежать санкций, если остановят работы до 20 января, Allseas не стала возобновлять прокладку.
Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия сможет достроить газопровод без привлечения иностранных партнеров. По его словам, "Северный поток — 2" заработает до конца этого года или в первом квартале следующего.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер также заявлял, что у компании есть все средства, чтобы самостоятельно завершить проект, но на это потребуется больше времени, чем предполагалось.
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Дональд ТрампСеверный поток — 2СШАЭкономика
Популярные комментарии
К двум веткам туркцкого потока , закопанным в степях России , добавятся еще утопленные несколько миллиардов в трубах Северного потока 2 ((
4 февраля, 19:00
ИПИгор Петр
118134410261
Американскому фашизму нужно противостоять.
4 февраля, 18:47
МСМаксим Солдусов
133142021222
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