СМИ узнали о плане США расширить санкции против "Северного потока — 2"

По сведениям издания, такие санкции могут быть приняты уже в феврале-марте. Они будут направлены против европейских инвесторов проекта или фирм, принимающих газ из российского трубопровода.

"Мы в курсе, что американцы твердо намерены препятствовать "Северному потоку — 2", — заявил изданию представитель Uniper, одной из компаний, которая финансировала проект.

Он добавил, что не будет спекулировать о возможных новых санкциях США, отметив, что в компании внимательно следят за развитием событий.

В правящей в ФРГ парламентской коалиции негативно оценили планы американских конгрессменов.

"Мы делаем все, чтобы проект "Северный поток — 2" был завершен. Германия и Евросоюз не позволят, чтобы Вашингтон диктовал им как вести энергетическую политику", — заявил изданию представитель Социал-демократической партии по экономическим вопросам Бернд Вестфаль.

В МИД Германии газете напомнили, что после согласования Россией и Украиной дальнейшего транзита российского газа, "Северный поток — 2" не может представлять угрозы для транзита газа через Украину".

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Достроить его предполагалось до конца прошлого года.

Однако в декабре президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в который включили санкции против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока". Швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой "Северного потока — 2", немедленно приостановила работу и отвела специальные суда.

И хотя позже в Госдепе заявляли, что компании-подрядчики могут избежать санкций, если остановят работы до 20 января, Allseas не стала возобновлять прокладку.

Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия сможет достроить газопровод без привлечения иностранных партнеров. По его словам, "Северный поток — 2" заработает до конца этого года или в первом квартале следующего.