Посадившая ребенка за руль каршеринга женщина объяснила свой поступок

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Женщина, посадившая 9-летнего сына за руль во время поездки на каршеринговой машине по Москве, объяснила, что выполняла просьбу ребенка, сообщает столичный главк СК.
По данным следствия, 25 января женщина, находясь в алкогольном опьянении, во время поездки по Москве на каршеринговом авто посадила за руль ребенка. При этом на заднем сидении находился еще один ребенок.
"В ходе допроса подозреваемая пояснила, что по просьбе 9-летнего сына посадила его за руль автомобиля", - говорится в сообщении главка.
СК сообщает, что женщину после допроса отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.
7 января, 17:00В Сети появилось видео с ребенком за рулем в Петербурге