Богданов обсудил с первым замглавы МИД Ирака ситуацию в стране

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки замглавы МИД РФ Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с первым замминистра иностранных дел Ирака Абдель Керимом Хашемом ситуацию в этой стране и вокруг нее, в том числе в свете эскалации напряженности в ирано-американских отношениях, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В ходе консультаций в МИД состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня. "Акцент был сделан на складывающейся ситуации в Ираке и вокруг него, в том числе в свете эскалации напряженности в ирано-американских отношениях", - отметили в министерстве.

"С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в пользу безусловного уважения суверенитета Ирака, сохранения его единства, независимости и территориальной целостности. При этом подчеркнута важность урегулирования имеющихся противоречий политико-дипломатическими методами в рамках равноправного и инклюзивного диалога с учетом интересов всех политических сил и этноконфессиональных групп страны. Выражена также надежда на скорейшее успешное завершение процесса формирования в Ираке нового правительства", - уточнили в ведомстве.

Значительное внимание на консультациях было также уделено перспективам разрешения сирийского кризиса на принципиальной основе уважения территориальной целостности и суверенитета САР. "В этом контексте отмечена важность консолидации усилий с целью окончательного разгрома террористического присутствия в регионе в лице ИГИЛ* и аффилированных с ним структур", - заявили в МИД.

На встрече Богданова и Хашема также затрагивалась проблематика палестино-израильского конфликта с учётом обнародованной Вашингтоном "сделки века" и реакции на нее Совета Лиги арабских государств, действующим председателем которого является в настоящее время Ирак, и Организации исламского сотрудничества.

Президент США Дональд Трамп объявил 28 января об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города.

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.