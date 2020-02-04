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Богданов обсудил с первым замглавы МИД Ирака ситуацию в стране
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РИА Новости

Богданов обсудил с первым замглавы МИД Ирака ситуацию в стране

18:12 04.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с первым замминистра иностранных дел Ирака Абдель Керимом Хашемом ситуацию в этой стране и вокруг нее, в том числе в свете эскалации напряженности в ирано-американских отношениях, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
В ходе консультаций в МИД состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня. "Акцент был сделан на складывающейся ситуации в Ираке и вокруг него, в том числе в свете эскалации напряженности в ирано-американских отношениях", - отметили в министерстве.
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"С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в пользу безусловного уважения суверенитета Ирака, сохранения его единства, независимости и территориальной целостности. При этом подчеркнута важность урегулирования имеющихся противоречий политико-дипломатическими методами в рамках равноправного и инклюзивного диалога с учетом интересов всех политических сил и этноконфессиональных групп страны. Выражена также надежда на скорейшее успешное завершение процесса формирования в Ираке нового правительства", - уточнили в ведомстве.
Значительное внимание на консультациях было также уделено перспективам разрешения сирийского кризиса на принципиальной основе уважения территориальной целостности и суверенитета САР. "В этом контексте отмечена важность консолидации усилий с целью окончательного разгрома террористического присутствия в регионе в лице ИГИЛ* и аффилированных с ним структур", - заявили в МИД.
На встрече Богданова и Хашема также затрагивалась проблематика палестино-израильского конфликта с учётом обнародованной Вашингтоном "сделки века" и реакции на нее Совета Лиги арабских государств, действующим председателем которого является в настоящее время Ирак, и Организации исламского сотрудничества.
Президент США Дональд Трамп объявил 28 января об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города.
Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеМИД ИракаДональд ТрампМихаил БогдановМИД РФМахмуд АббасБиньямин НетаньяхуИракСШАВ мире
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