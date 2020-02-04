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Мужчину, избившего пасынка, доставили в отделение полиции Москвы
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РИА Новости

Мужчину, избившего пасынка, доставили в отделение полиции Москвы

18:08 04.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Московские полицейские доставили в отделение мужчину, который избил 5-летнего ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"Он пока не задержан. Он доставлен в отделение полиции "Даниловское", - сказал собеседник агентства.
Ранее в Telegram-каналах и СМИ появилось видео с мужчиной, который заставляет приседать плачущего ребенка, замахивается на него и бьет по лицу, отчего тот падает на пол. Видео с издевательствами попало в руки родственников из Нальчика, которые обратились в полицию, но отчима, по их словам, быстро отпустили. Столичный главк СК объявил о начале проверки.
В столичном главке МВД ранее сообщили, что полиция возбудила в отношении 39-летнего мужчины, "умышленно причинившего телесные повреждения несовершеннолетнему ребенку 2014 года рождения", уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ или ареста сроком до четырех месяцев.
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала РИА Новости, что ребенок, которого избил отчим, находится у бабушки, его жизни и здоровью ничего не угрожает. По данным омбудсмена в Кабардино-Балкарии Светланы Тлиновой, в этой семье проживают трое детей.
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Ольга ЯрославскаяСледственный комитет РФМоскваПроисшествия
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