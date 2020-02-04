Мужчину, избившего пасынка, доставили в отделение полиции Москвы

"Он пока не задержан. Он доставлен в отделение полиции "Даниловское", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Telegram-каналах и СМИ появилось видео с мужчиной, который заставляет приседать плачущего ребенка, замахивается на него и бьет по лицу, отчего тот падает на пол. Видео с издевательствами попало в руки родственников из Нальчика, которые обратились в полицию, но отчима, по их словам, быстро отпустили. Столичный главк СК объявил о начале проверки.