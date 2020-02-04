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Теплоснабжение
2020-02-04T18:07+0300
https://ria.ru/20200204/1564253248.html
"Силмаш" создал термодинамическую модель газовой турбины ГТЭ-170
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РИА Новости

"Силмаш" создал термодинамическую модель газовой турбины ГТЭ-170

18:07 04.02.2020
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© РИА Новости / Алексей ДаничевЗдание ОАО "Силовые машины" в Санкт-Петербурге
Здание ОАО Силовые машины в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. "Силовые машины" разработали термодинамическую модель газовой турбины большой мощности ГТЭ-170.1, сообщила пресс-служба компании.
"В СКБ (специальном конструкторском бюро - ред.) газотурбинных установок разработана термодинамическая модель газовой турбины ГТЭ-170.1. Это один из первых этапов формирования параметров газотурбинной установки, создаваемой в рамках проекта "Силовых машин" по возрождению отечественной технологии производства энергетических газовых турбин", - говорится в сообщении.
В ходе создания термодинамической модели специалисты проанализировали возможную работу газовой турбины при различных режимах эксплуатации и определили закон регулирования установки на всем рабочем диапазоне. Полученные данные будут уточнены по итогам стендовых испытаний и опытно-промышленной эксплуатации головного образца турбины, сборка которого, согласно графику реализации проекта, должна состояться в 2022 году.
"Успешное освоение технологии производства газовых турбин российской компанией позволит снизить зависимость отечественной энергетики от импорта данного типа оборудования, обеспечит энергетическую и технологическую безопасность государства", - добавляется в сообщении.
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В декабре прошлого года "Силовые машины" выиграли в конкурсе Минпромторга на субсидирование НИОКР для создания газовых турбин большой мощности. В РФ не производятся собственные газовые турбины большой мощности, от 110 МВт и выше. Это основное оборудование на ТЭС с парогазовым циклом импортируется. Отсутствие российских технологий больших турбин, еще и в условиях западных санкций, стало одной из причин спора с немецкой Siemens о поставках турбин в Крым. Минпромторг РФ подготовил дорожную карту разработки российских мощных газовых турбин. Суть документа в поэтапном выпуске на рынок линейки турбин.
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