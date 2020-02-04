"Силмаш" создал термодинамическую модель газовой турбины ГТЭ-170

"В СКБ (специальном конструкторском бюро - ред.) газотурбинных установок разработана термодинамическая модель газовой турбины ГТЭ-170.1. Это один из первых этапов формирования параметров газотурбинной установки, создаваемой в рамках проекта "Силовых машин" по возрождению отечественной технологии производства энергетических газовых турбин", - говорится в сообщении.

В ходе создания термодинамической модели специалисты проанализировали возможную работу газовой турбины при различных режимах эксплуатации и определили закон регулирования установки на всем рабочем диапазоне. Полученные данные будут уточнены по итогам стендовых испытаний и опытно-промышленной эксплуатации головного образца турбины, сборка которого, согласно графику реализации проекта, должна состояться в 2022 году.

В декабре прошлого года "Силовые машины" выиграли в конкурсе Минпромторга на субсидирование НИОКР для создания газовых турбин большой мощности. В РФ не производятся собственные газовые турбины большой мощности, от 110 МВт и выше. Это основное оборудование на ТЭС с парогазовым циклом импортируется. Отсутствие российских технологий больших турбин, еще и в условиях западных санкций, стало одной из причин спора с немецкой Siemens о поставках турбин в Крым. Минпромторг РФ подготовил дорожную карту разработки российских мощных газовых турбин. Суть документа в поэтапном выпуске на рынок линейки турбин.