Авторы украинского учебника объяснили фото с Киану Ривзом

КИЕВ, 4 фев – РИА Новости. Создатели Создатели украинского учебника "Всемирной истории" за 10 класс разместили американского актера Киану Ривза на известной фотографии "Обед на небоскребе" намеренно, чтобы привлечь внимание учеников, заявил во вторник автор учебника Игорь Щупак.

Создатели украинского учебника "Всемирной истории" за 10 класс разместили в разделе "Соединенные Штаты Америки в межвоенный период" обработанную в фотошопе фотографию "Обед на небоскребе", на которой изображен американский актер Киану Ривз. В разделе не указано, что данная иллюстрация не является оригиналом, также в разделе нет информации об американском актере. Оригинальная фотография "Обед на небоскребе" была сделана неизвестным фотографом в 1932 году. На ней изображены строители, которые обедают на одном из элементов высотного здания. В отфотошопленной версии рядом с рабочими также сидит и грустный Ривз.

"Когда дизайнер учебника, который вместе со мной подбирал иллюстрации к книге, показал мне страницу с фотографией, "дополненной" Киану Ривзом, я сначала не увидел этой маленькой фигурки. Но потом, заметив мем, предложил оставить его", - заявил Щупак в комментарии, размещенном на его странице в Facebook

Он отметил, что уже была похожая ситуация. В частности, по его словам, в конце 1990-х годов в одном учебном пособии был помещен портрет Октавиана Августа с подписью "Юлий Цезарь" и, как утверждает автор, никто из читателей этого не заметил. "Этот пример я уже много лет привожу во время педагогических лекций и семинаров", - отметил Щупак.

Автор учебника отметил, что пытается привлечь внимание учеников к истории использованием разных мемов, исторических анекдотов, и структурируя информацию так, чтобы она легче воспринималась. При этом, по его словам, первым Ривза на фото в учебнике заметил ученик 10-го класса в 2019 году.