Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-04T19:36+0300
https://ria.ru/20200204/1564253196.html
Авторы украинского учебника объяснили фото с Киану Ривзом
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564241061_102:277:733:632_1036x0_80_0_0_960ac89a2b5614dd875ff93f3b8b28db.png
РИА Новости

Авторы украинского учебника объяснили фото с Киану Ривзом

18:06 04.02.2020 (обновлено: 19:36 04.02.2020)
6889
Киану Ривз присутствует на фото "Обед на небоскребе" в украинском учебнике по всемирной истории
Киану Ривз присутствует на фото Обед на небоскребе в украинском учебнике по всемирной истории
КИЕВ, 4 фев – РИА Новости. Создатели украинского учебника "Всемирной истории" за 10 класс разместили американского актера Киану Ривза на известной фотографии "Обед на небоскребе" намеренно, чтобы привлечь внимание учеников, заявил во вторник автор учебника Игорь Щупак.
Создатели украинского учебника "Всемирной истории" за 10 класс разместили в разделе "Соединенные Штаты Америки в межвоенный период" обработанную в фотошопе фотографию "Обед на небоскребе", на которой изображен американский актер Киану Ривз. В разделе не указано, что данная иллюстрация не является оригиналом, также в разделе нет информации об американском актере. Оригинальная фотография "Обед на небоскребе" была сделана неизвестным фотографом в 1932 году. На ней изображены строители, которые обедают на одном из элементов высотного здания. В отфотошопленной версии рядом с рабочими также сидит и грустный Ривз.
"Когда дизайнер учебника, который вместе со мной подбирал иллюстрации к книге, показал мне страницу с фотографией, "дополненной" Киану Ривзом, я сначала не увидел этой маленькой фигурки. Но потом, заметив мем, предложил оставить его", - заявил Щупак в комментарии, размещенном на его странице в Facebook.
Он отметил, что уже была похожая ситуация. В частности, по его словам, в конце 1990-х годов в одном учебном пособии был помещен портрет Октавиана Августа с подписью "Юлий Цезарь" и, как утверждает автор, никто из читателей этого не заметил. "Этот пример я уже много лет привожу во время педагогических лекций и семинаров", - отметил Щупак.
Киану Ривз в сериале Губка Боб Квадратные Штаны
15 ноября 2019, 07:11Культура
Появился трейлер "Спанча Боба: в бегах" с Киану Ривзом в роли мудрой полыни
Автор учебника отметил, что пытается привлечь внимание учеников к истории использованием разных мемов, исторических анекдотов, и структурируя информацию так, чтобы она легче воспринималась. При этом, по его словам, первым Ривза на фото в учебнике заметил ученик 10-го класса в 2019 году.
"Остается только поблагодарить Киану Ривза за то, что он привлек внимание к учебе, к истории. Возможно, кто-то снова возьмет учебник истории в свои руки, и это будут не только дети. Кстати, предлагаю найти еще мемы и "противоречивые детали" среди иллюстраций к учебнику "Всемирная история" для 10 класса. Интересно? - Надеюсь!" - отметил Щупак.
Канадский актер Киану Ривз
26 сентября 2019, 15:58Культура
Киану Ривз одобрил сценарий четвертой "Матрицы"
16415030
Обсудить 4
Киану РивзУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Таким образом, авторы учебника истории учат искать ошибки в учебниках, коих в украинской трактовке полно.
4 февраля, 18:12
НДНикита Долгушев
1160100
Древние укры в своём амплуа.
4 февраля, 18:10
vvab6
830100
Рекомендуем
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Ягеллонском университете в Кракове. 4 февраля 2020
Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой
Покупатель в отделе алкогольной продукции
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Штаб-квартира ВТО в Женеве
ВТО частично поддержала апелляцию Украины в споре о вагонах с Россией
Путин остановил кортеж в Череповце
"Вы замерзли!" Путин остановил кортеж в Череповце
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Киеве. 3 февраля 2020
Эрдоган объяснил фразу "Слава Украине" во время визита в Киев
Фрагменты труб для строительства газопровода Северный поток-2 в окрестностях города Любмин
СМИ узнали о плане США расширить санкции против "Северного потока — 2"
Зона паспортного контроля
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
Украинские военные в Донецкой области
На украинском ТВ разгорелся скандал из-за слов о гражданской войне
Сирийская провинция Идлиб
Турецкая оппозиция призвала правительство изменить позицию по Идлибу
Военнослужащий ВСУ
Воевавший в Донбассе немецкий наемник разочаровался в ВСУ
Шакира и Дженнифер Лопес во время выступления
Выступление Лопес и Шакиры на "Супер-кубке" вызвало споры в сети
Мужчина работает на ноутбуке
Обновление Windows 10 вызвало "синий экран смерти"
Свеча
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Дмитрий Бульба
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива
Украинский депутат в переписке оскорбил премьера и правительство
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:05Боевики обстреляли окраину Алеппо
05:00Первый самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень
04:28Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
04:26Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
04:22Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
04:22В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
04:21Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"
04:19Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
04:10В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
04:06Минюст предложил ввести штрафы за потерю оружия и патронов
04:03Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
03:59МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины
03:58United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
03:47Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
03:43Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
03:41У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
03:38Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов
03:36В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации
03:34Эксперт рассказал, в каком случае в России возможен дефицит масок
03:28Экспериментам с жидкостным дыханием помешали бюрократические препоны
Лента новостейМолния