Контактировавшие с больной коронавирусом в Тюмени здоровы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 фев - РИА Новости. Все, кто контактировал с больной коронавирусом студенткой в Тюмени, здоровы, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в РФ выявлены два первых случая коронавируса, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая. Губернатор области Александр Моор сообщил, что в регионе лабораторно подтвержден случай коронавируса у китайской студентки Тюменского индустриального университета. Управление Роспотребнадзора по региону сообщало, что заболевание протекает в легкой форме. Организован комплекс противоэпидемических мер, направленный на недопущение распространения инфекции.
"Ситуация контролируемая. Все ответственные службы выполняют предписания Роспотребнадзора. Есть хорошая новость. Мы получили анализы всех студентов, кто когда-либо контактировал со студенткой из Китая. Все пробы отрицательные", - сказал Моор в своем видеообращении в Instagram.
Власти Китая 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425. Еще почти 150 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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