Матвиенко отметила высокие темпы развития Брянской области

БРЯНСК, 4 фев - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе визита в Брянскую область высоко оценила деятельность губернатора Александра Богомаза, отметив, что регион в течение трёх последних лет динамично развивается.

"Объективно, за три последних года Брянская область получила очень мощный импульс развития. На сегодня это один из самых динамично развивающихся регионов, 115% рост промышленного производства по итогам прошлого года. На втором месте, по-моему, Брянская область по этому показателю. Это же само собой не приходит, это результат работы губернатора, региональной команды", - сказала Матвиенко.

Она также отметила, что за это время существенно вырос региональный бюджет, сокращены долги, которые достались региону в наследство.

"Смотрите, сколько сделано в социальной сфере, в здравоохранении, в образовании, культуре. Какую сферу ни возьми, везде очень позитивные итоги. Это результат работы губернатора и его команды, - добавила она. Матвиенко также отметила, что регион отработал целый ряд направлений, которые могут стать примером для других областей.

В качестве позитивных примеров она отметила областную программу "Жилье для молодых врачей", программу "Сто сел Брянщины" по социальному устройству села, высокий уровень газификации региона, а также хорошие темпы развития сельского хозяйства. При этом она отметила, что "палата регионов" готова помогать с решением поставленных вопросов.