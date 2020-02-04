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2020-02-04T17:47+0300
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Матвиенко отметила высокие темпы развития Брянской области
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РИА Новости

Матвиенко отметила высокие темпы развития Брянской области

17:47 04.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Валентина Матвиенко
 Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Валентина Матвиенко. Архивное фото
БРЯНСК, 4 фев - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе визита в Брянскую область высоко оценила деятельность губернатора Александра Богомаза, отметив, что регион в течение трёх последних лет динамично развивается.
"Объективно, за три последних года Брянская область получила очень мощный импульс развития. На сегодня это один из самых динамично развивающихся регионов, 115% рост промышленного производства по итогам прошлого года. На втором месте, по-моему, Брянская область по этому показателю. Это же само собой не приходит, это результат работы губернатора, региональной команды", - сказала Матвиенко.
Она также отметила, что за это время существенно вырос региональный бюджет, сокращены долги, которые достались региону в наследство.
"Смотрите, сколько сделано в социальной сфере, в здравоохранении, в образовании, культуре. Какую сферу ни возьми, везде очень позитивные итоги. Это результат работы губернатора и его команды, - добавила она. Матвиенко также отметила, что регион отработал целый ряд направлений, которые могут стать примером для других областей.
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В качестве позитивных примеров она отметила областную программу "Жилье для молодых врачей", программу "Сто сел Брянщины" по социальному устройству села, высокий уровень газификации региона, а также хорошие темпы развития сельского хозяйства. При этом она отметила, что "палата регионов" готова помогать с решением поставленных вопросов.
"Мы все - и федеральная власть, и региональная власть - мы все в одной команде и призваны решать те задачи, стратегические, масштабные, поставленные президентом", - сказала Матвиенко. Она добавила, что все озвученные президентом меры поддержки населения будут выполнены.
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Валентина МатвиенкоБрянская областьОбщество
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