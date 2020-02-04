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Лавров: поступают данные о развертывании турецких войск в Идлибе
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РИА Новости

Лавров: поступают данные о развертывании турецких войск в Идлибе

17:45 04.02.2020
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© REUTERS / Mahmoud Hassano/File PhotoМестные жители покидают провинцию Идлиб, Сирия
Местные жители покидают провинцию Идлиб, Сирия
© REUTERS / Mahmoud Hassano/File Photo
Местные жители покидают провинцию Идлиб, Сирия . Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Поступает информация о развертывании турецких войск в идлибской зоне в Сирии, российские военные отслеживают ситуацию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Поступает информация о развертывании турецких войск в идлибской зоне, о начале боестолкновений между ними и подразделениями сирийской армии. Наши военные отслеживают эту ситуацию", - сказал Лавров в интервью "Российской газете".
"По нашим данным, о которых уже сообщал Генеральный штаб, турецкие военные выдвигались на определенные объекты внутри идлибской зоны деэскалации, не предупредив об этих передвижениях, поэтому мы не смогли сообщить об этом сирийской армии. Удары были нанесены, турецкая сторона грозит ответными мерами. Это все весьма печально. Мы призываем строго выполнять сочинские договоренности по Идлибу 2018 и 2019 годов", - добавил министр.
Сергей Лавров
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