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"Вы замерзли!" Путин остановил кортеж в Череповце
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РИА Новости

"Вы замерзли!" Путин остановил кортеж в Череповце

17:44 04.02.2020 (обновлено: 17:48 04.02.2020)
41298
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В ходе рабочей поездки в Череповец президент России Владимир Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с местными жителями. Видеозапись появилась на YouTube.
Люди собрались на улице около одного из продуктовых магазинов. Глава государства подошел к горожанам и пожал им руки. Путин также ответил на некоторые вопросы, прозвучавшие из толпы.
При этом президент обратился к местным жителям и посоветовал им быть внимательнее к своему здоровью и не простужаться.

"Замерзнете же! Холодно", — сказал российский лидер.

Через некоторое время он вернулся в машину.
Во вторник Путин посетил в Череповце городской Центр боевых искусств, химико-технологический колледж, а также пообщался с общественниками.
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Бегом за лимузином! Кто может остановить кортеж президента на улице
49862101711134
Обсудить 13
Владимир ПутинЧереповецОбщество
Популярные комментарии
Какой заботливый!😂
4 февраля, 18:36
РНРоман Неизвестный
152400117
Минтруд куда смотрит? Почему ФСО и президент на морозе без головных уборов? СМИ тоже надо штрафовать, вечно на стуже простоволосые с микрофончиком хорохорятся.
4 февраля, 17:50
vvab6
19124000
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