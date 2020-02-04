"Вы замерзли!" Путин остановил кортеж в Череповце

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В ходе рабочей поездки в Череповец президент России Владимир Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с местными жителями. Видеозапись появилась на YouTube.
Люди собрались на улице около одного из продуктовых магазинов. Глава государства подошел к горожанам и пожал им руки. Путин также ответил на некоторые вопросы, прозвучавшие из толпы.
При этом президент обратился к местным жителям и посоветовал им быть внимательнее к своему здоровью и не простужаться.
"Замерзнете же! Холодно", — сказал российский лидер.
Через некоторое время он вернулся в машину.
Во вторник Путин посетил в Череповце городской Центр боевых искусств, химико-технологический колледж, а также пообщался с общественниками.
3 марта 2019, 08:00Бегом за лимузином! Кто может остановить кортеж президента на улице