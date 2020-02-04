"Вы замерзли!" Путин остановил кортеж в Череповце

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В ходе рабочей поездки в В ходе рабочей поездки в Череповец президент России Владимир Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с местными жителями. Видеозапись появилась на YouTube.

Люди собрались на улице около одного из продуктовых магазинов. Глава государства подошел к горожанам и пожал им руки. Путин также ответил на некоторые вопросы, прозвучавшие из толпы.

При этом президент обратился к местным жителям и посоветовал им быть внимательнее к своему здоровью и не простужаться.

"Замерзнете же! Холодно", — сказал российский лидер.

Через некоторое время он вернулся в машину.