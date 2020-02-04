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2020-02-04T17:42+0300
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Обновление Windows 10 вызвало "синий экран смерти"
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РИА Новости

Обновление Windows 10 вызвало "синий экран смерти"

17:42 04.02.2020
7872
© Fotolia / DragonImagesМужчина работает на ноутбуке
Мужчина работает на ноутбуке
© Fotolia / DragonImages
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Пользователи Windows 10 пожаловались на проблемы с обновлением системы, которое вызывает сбой в работе компьютера, передает Windows Latest.
Авторы жалоб указали на то, что после обновления KB4532695, которое должно было исправить ошибки в меню "Пуск", на устройстве появился "синий экран смерти". У других пользователей отключился звук, а также серьезно снизилась скорость загрузки файлов из интернета.
Как отмечает портал, в некоторых случаях проблему можно решить перезагрузкой или "чистой" установки системы, однако лучше отложить обновление KB4532695 и дождаться выпуска его исправленной версии в следующем месяце.
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