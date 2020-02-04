Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-04T17:38+0300
https://ria.ru/20200204/1564251523.html
В Китае снижается уровень смертности от коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/156388/54/1563885443_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_48cb1aee7a042f9f7883c78883abd0df.jpg
РИА Новости

В Китае снижается уровень смертности от коронавируса

17:38 04.02.2020
7276
© AP Photo / Xiong Qi/Xinhua via APВрачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
© AP Photo / Xiong Qi/Xinhua via AP
ПЕКИН, 4 фев – РИА Новости. Уровень смертности среди заболевших новым типом коронавируса в Китае постепенно снижается, если в начале вспышки он был 2,3%, то в настоящий момент опустился до 2,1%, заявила во вторник заместитель главы управления по медицинской политике государственного комитета по вопросам здравоохранения Цзяо Яхуэй.
"Основываясь на статистических данных, уровень смертности по всей стране составляет 2,1% от всех подтвержденных случаев заражения, наибольшая смертность выявлена в провинции Хубэй, где скончались 414 человек или 97% от общего числа по стране. И если по стране уровень смертности составляет 2,1%, то в провинции Хубэй – 3,1%", - сообщила она.
В Центральном госпитале города Ухань
24 января, 14:54
Скрытая угроза: вспышка нового коронавируса в Китае
Чиновница добавила, что отдельно в Ухане число жертв коронавируса достигло 313 человек или 74% от всех смертей по стране, уровень смертности здесь 4,9%, в остальных регионах – 0,16%.
"Учитывая все эти данные, мы можем проследить, что основные случаи летальных исходов приходятся преимущественно на провинцию Хубэй и Ухань. В других провинциях, несмотря на то, что число жертв немалое, уровень смертности низкий. Исходя из этого, мы уверены, что большинство случаев заражения – легкие, и нет необходимости паниковать", - сообщила она.
Цзяо Яхуэй подчеркнула, что в начале вспышки заболевания уровень смертности по стране составлял 2,3%, а сейчас упал до 2,1%, "можно сказать, что слабое, но снижение".
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
Вчера, 16:15
Голикова: получить штамм коронавируса у зараженных в России невозможно
Также она сообщила, что от коронавируса умирают преимущественно мужчины - 2/3 случаев, 80% летальных исходов приходится на людей старше 60 лет, более 75% имели какие-то заболевания, в том числе диабет, рак, заболевания сердца.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число заразившихся коронавирусом в Китае уже превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
1131503
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаВОЗКитайУханьВ мире
Рекомендуем
В лаборатории органического синтеза в химико-фармацевтическом центре УрФУ, где разработали препарат Триазавирин
В Китае начались испытания российского препарата от коронавируса
Проверка автомобиля на автомагистрали в районе города Ухань, провинция Хубэй
Находящийся в Ухане россиянин рассказал о ситуации с коронавирусом
Зона паспортного контроля
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
Покупатель в отделе алкогольной продукции
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
Голикова: получить штамм коронавируса у зараженных в России невозможно
В Центре гигиены и эпидемиологии
В Москве 3 февраля на коронавирус проверили около трех тысяч человек
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
Число умерших от коронавируса в Хубэе выросло до 479 человек
Измерение температуры тела мужчины на улице в городе Ухань, провинция Хубэй
Граждане ЕС отказались эвакуироваться с россиянами из-за карантина
Штаб-квартира ВОЗ в Женеве
Гендиректор ВОЗ призвал не поддаваться панике из-за коронавируса
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
Китай выступил против чрезмерной реакции в мире на коронавирус
Актриса Шеннен Доэрти
У звезды "Зачарованных" нашли рак четвертой стадии
Коронавирус 2019-nCoV
Инфекционист рассказал, как происходит заражение коронавирусом
Очередь за медицинскими масками возле аптеки в Шанхае, КНР
Число заболевших новым коронавирусом в мире превысило 20,6 тысячи
Автомобиль медицинской помощи на улице Пекина
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 425 человек
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
В Китае новым типом коронавируса заразились 16 иностранных граждан
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:05Боевики обстреляли окраину Алеппо
05:00Первый самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень
04:28Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
04:26Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
04:22Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
04:22В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
04:21Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"
04:19Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
04:10В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
04:06Минюст предложил ввести штрафы за потерю оружия и патронов
04:03Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
03:59МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины
03:58United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
03:47Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
03:43Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
03:41У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
03:38Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов
03:36В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации
03:34Эксперт рассказал, в каком случае в России возможен дефицит масок
03:28Экспериментам с жидкостным дыханием помешали бюрократические препоны
Лента новостейМолния