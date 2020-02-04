В Китае снижается уровень смертности от коронавируса

ПЕКИН, 4 фев – РИА Новости. Уровень смертности среди заболевших новым типом коронавируса в Китае постепенно снижается, если в начале вспышки он был 2,3%, то в настоящий момент опустился до 2,1%, заявила во вторник заместитель главы управления по медицинской политике государственного комитета по вопросам здравоохранения Цзяо Яхуэй.
"Основываясь на статистических данных, уровень смертности по всей стране составляет 2,1% от всех подтвержденных случаев заражения, наибольшая смертность выявлена в провинции Хубэй, где скончались 414 человек или 97% от общего числа по стране. И если по стране уровень смертности составляет 2,1%, то в провинции Хубэй – 3,1%", - сообщила она.
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Чиновница добавила, что отдельно в Ухане число жертв коронавируса достигло 313 человек или 74% от всех смертей по стране, уровень смертности здесь 4,9%, в остальных регионах – 0,16%.
"Учитывая все эти данные, мы можем проследить, что основные случаи летальных исходов приходятся преимущественно на провинцию Хубэй и Ухань. В других провинциях, несмотря на то, что число жертв немалое, уровень смертности низкий. Исходя из этого, мы уверены, что большинство случаев заражения – легкие, и нет необходимости паниковать", - сообщила она.
Цзяо Яхуэй подчеркнула, что в начале вспышки заболевания уровень смертности по стране составлял 2,3%, а сейчас упал до 2,1%, "можно сказать, что слабое, но снижение".
Также она сообщила, что от коронавируса умирают преимущественно мужчины - 2/3 случаев, 80% летальных исходов приходится на людей старше 60 лет, более 75% имели какие-то заболевания, в том числе диабет, рак, заболевания сердца.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число заразившихся коронавирусом в Китае уже превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек.
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