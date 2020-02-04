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Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой
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РИА Новости

Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой

17:35 04.02.2020 (обновлено: 19:24 04.02.2020)
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© REUTERS / Agencja Gazeta/Adrianna BochenekПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Ягеллонском университете в Кракове. 4 февраля 2020
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Ягеллонском университете в Кракове. 4 февраля 2020
© REUTERS / Agencja Gazeta/Adrianna Bochenek
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Ягеллонском университете в Кракове. 4 февраля 2020
ПАРИЖ, 4 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с двухдневным визитом в Польше, заявил, что Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны.
Выступая перед польскими студентами, французский лидер заявил, что Европу нужно строить, зная историю и защищая ее от всех попыток фальсификации со стороны некоторых стран и партий.

"Риск, который я вижу, — это появление искажений исторической памяти. Я иногда вижу польские попытки стереть 1989 год и эту историю свободы. Вижу преднамеренную венгерскую политику пересмотреть всю историю XX века. Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ. Вижу риск фрагментации нашей памяти в пересмотре истории".

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Эммануэль Макрон
В середине декабря Владимир Путин заявил, что у России есть документы, подтверждающие переговоры ряда европейских стран, в том числе Польши, с нацистской Германией.
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Президент также напомнил, что польский посол в Третьем рейхе пообещал поставить Адольфу Гитлеру памятник за планы выслать евреев в Африку.
По мнению российских политиков, Европа пока не готова признать эту часть своей истории.
Слова Путина вызвали возмущение у польских властей, которые пытаются возложить ответственность за начало войны на СССР, ссылаясь на пакт Молотова — Риббентропа.
Помимо этого, замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
Михаил Сергеевич Горбачев
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Горбачев призвал защитить правду о Второй мировой войне от лжи
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Матеуш МоравецкийАнджей ДудаЭммануэль МакронВторая мировая война (1939-1945)Валентина МатвиенкоСергей ЛавровМИД РФФранцияРоссияВ мире
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4 февраля, 17:51
АНАлекс Нил
12261101206
"И эти тоже нас победили?"
4 февраля, 17:38
vvab6
7301362116
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