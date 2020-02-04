Голосование в Айове: демократы проиграли сами себе

Сегодня стартовали президентские выборы в США. Традиционно первым штатом, в котором происходит голосование за потенциальных кандидатов от двух основных партий, является Айова. Регион зачастую предопределяет ход последующих праймериз, их атмосферу и внимание прессы к кандидатам. Например, в 2008 году, когда мало кто верил в возможность молодого Барака Обамы победить раскрученную Хиллари Клинтон, его неожиданный успех в Айове вдохнул веру в доселе апатичных избирателей, представляющих этнические меньшинства Америки.
Кроме того, голосование в этом штате — почти всегда (за редким исключением) верный индикатор того, кто одержит итоговую победу в номинации от Демократической партии. Четыре года назад Клинтон еле-еле обошла Берни Сандерса, в конечном итоге (не без помощи демократического истеблишмента и определенных махинаций) с трудом одолев его на партийном съезде.
Если помните, в это время в 2016 году у нас следили за предвыборной гонкой кандидатов с гораздо большим интересом — все-таки интрига с номинацией Дональда Трампа была более увлекательной. Тогда со всех экранов российскому зрителю поясняли, в чем разница между кокусом и праймериз, какой из штатов посылает на съезды больше выборщиков и у кого из кандидатов больше шансов. Сейчас интриги, связанной с республиканцами, нет, поэтому не наблюдается и такого ажиотажа. Так что на всякий случай следует напомнить, что избирательный процесс, называемый кокусом, заключается в выборах делегатов от того или иного кандидата на собраниях местных ячеек партий. А потому здесь больше эмоций, сопряженных с массой обвинений в нечистоплотности ведущих собраний или счетной комиссии.
Но то, что мир увидел в Айове, бьет все рекорды по части бардака (даже сложно подобрать более адекватный перевод слову "mess", которым сопровождали свои комментарии репортеры, вещающие в прямом эфире с места событий). "Фиаско демократического процесса", "Демпартия потеряла контроль над ходом голосования", "полный хаос" — типичные характеристики произошедшего. Это дало основания предполагать, что нынешний кокус в Айове может стать последним — настолько дискредитировали саму процедуру подсчета голосов демократы.
Если коротко подводить итоги двух партийных голосований в этом штате, можно вполне определенно сказать: оба убедительно выиграл Дональд Трамп. Это не опечатка, речь идет не только о выборах номинанта от республиканцев. Там-то у действующего президента конкуренты символические, и местное партийное руководство даже подумывало вообще отменить свой кокус (что в таких случаях бывало не раз). Но в итоге было решено использовать возможность обкатать партийные ячейки и активистов в преддверии самих президентских выборов. Итог предсказуем: Трамп победил с результатом 97 процентов.
Но куда более важную победу президент одержал на фоне хаоса при подсчете голосов в Демпартии. Когда ее представители объявили, что "по техническим причинам" откладывают объявление результатов, этим сразу же воспользовались лидеры кампании "Трамп-2020". "Демократы поджариваются в неразберихе кокуса, которую они и создали самым грязным крушением в истории", — заявил менеджер этой кампании Брэд Парскэйл. Он признал, что этот хаос дает основания ставить под сомнение результат голосования, и жестко подвел итог: "Провал Демократической партии. Они даже не могут провести кокус и еще хотят руководить правительством. Нет, спасибо".
В первые часы после закрытия партийных собраний никто толком не смог объяснить причины "технических проблем", которые не дали провести оперативный подсчет голосов. Многочисленные сообщения с мест от самих активистов, связанных с процедурой подведения итогов, свидетельствуют, что вдруг отказало и мобильное приложение, разработанное для этих целей, и запасной канал. Показателен рассказ главы одной из избирательных комиссий. Тот поведал журналистам, что так и не нашел способа передать результаты в партийный штаб. Он пробовал сделать это через стандартное приложение, но когда в течение получаса не добился результата, решил позвонить на горячую линию, что тоже не получилось. "Попробую сделать это завтра, но у меня утром назначен прием у доктора, поэтому смогу передать результаты не раньше десяти часов", — простодушно объяснил активист. Так что в пользу Трампа, сами того не желая, играют даже доктора.
Демократы вынуждены оправдываться. Пока что возлагают всю вину исключительно на разработчиков мобильного приложения. Что важно сейчас запомнить — они полностью отрицают вмешательство каких бы то ни было хакеров. А важно это потому, что всем хорошо известно железное правило этой партии и ее кандидатов: если что-то пошло не так, все валить на русских. Пример с объяснениями провала кампании Хиллари Клинтон еще памятен.
Поэтому никого не удивит, если, чуть придя в себя, лидеры Демпартии начнут с пеной у рта доказывать, что их "технические проблемы" в Айове были вызваны исключительно иностранными происками. Тем более что некоторые СМИ провели накануне соответствующую подготовку общественного мнения и предсказали атаки хакеров из России, Китая или Ирана. Так что можем с большой долей вероятности ожидать новых санкций за очередной провал демократов, который нарекут "грубым вмешательством извне".
Конечно, это не защитит самих организаторов избирательного процесса от подозрений, обвинений и конспирологических теорий, которые начали появляться сразу же после заявлений о "технических проблемах". Во всяком случае, представители команды Сандерса, объявившего накануне, что главным его врагом является истеблишмент собственной партии, уже предположили, что могли быть подтасовки. В конце концов, этот самый истеблишмент особо и не скрывал своей нелюбви к системе кокусов, в ходе которых рядовые активисты высказывали партийным чиновникам все, что думают о них.
Ни для кого не секрет тот факт, что у руководства демократов в последнее время появились серьезные основания для тревоги. У Джо Байдена, еще несколько месяцев назад считавшегося непотопляемым, почва постепенно уходит из-под ног — он проседает в рейтингах, в сборе средств на кампанию, в медийном освещении. Накануне этого голосования появлялись различные результаты опросов, свидетельствующие о том, что в штате резко поднялись в рейтингах Сандерс и молодой мэр Саут-Бенда Пит Буттиджидж, объявивший себя "новым Обамой", который должен поколебать устои на выборах в Айове. Вряд ли случайно появление слухов о том, что истеблишмент готовит спецоперацию по замене своего основного кандидата на бывшего госсекретаря США Джона Керри, который внезапно выступил в качестве топ-агитатора за Байдена. Сам-то Керри категорически отвергает такую вероятность, но и этих слухов достаточно для того, чтобы понять и волнение лидеров Демпартии, и серьезные подозрения, которые есть у сторонников Сандерса. Хаос, устроенный в Айове, эти подозрения в значительной степени подогреет.