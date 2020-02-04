Голосование в Айове: демократы проиграли сами себе

Кроме того, голосование в этом штате — почти всегда (за редким исключением) верный индикатор того, кто одержит итоговую победу в номинации от Демократической партии. Четыре года назад Клинтон еле-еле обошла Берни Сандерса, в конечном итоге (не без помощи демократического истеблишмента и определенных махинаций) с трудом одолев его на партийном съезде.

Если коротко подводить итоги двух партийных голосований в этом штате, можно вполне определенно сказать: оба убедительно выиграл Дональд Трамп. Это не опечатка, речь идет не только о выборах номинанта от республиканцев. Там-то у действующего президента конкуренты символические, и местное партийное руководство даже подумывало вообще отменить свой кокус (что в таких случаях бывало не раз). Но в итоге было решено использовать возможность обкатать партийные ячейки и активистов в преддверии самих президентских выборов. Итог предсказуем: Трамп победил с результатом 97 процентов.