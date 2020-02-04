МВД Якутии привлек внимание неформальным подходом к соцсетям

С чего начинается полиция? Конечно, с дежурной части) Это сердце отдела, которое никогда не прекращает работать. Дежурные круглосуточно принимают обращения людей и организуют работу по оказанию им необходимой помощи. pic.twitter.com/vNUzkGeSEj

Как отметили в пресс-службе ведомства, еще в начале 2020 года среди подписчиков аккаунта МВД Якутии в Instagram был проведен опрос о том, что они хотели бы видеть в соцсетях. На основании ответов создать "Дежурку14" в Twitter предложила специалист по связям с общественностью, которая "всегда ищет нестандартные творческие подходы к своей работе". А подготовила проект начальник отделения информации и общественных связей министерства Мария Миронова.