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Республика Саха (Якутия)
2020-02-04T17:38+0300
https://ria.ru/20200204/1564251101.html
МВД Якутии привлек внимание неформальным подходом к соцсетям
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40569/63/405696303_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_ca748ace94ba57d6d995b37e36c4cdb5.jpg
РИА Новости

МВД Якутии привлек внимание неформальным подходом к соцсетям

17:29 04.02.2020 (обновлено: 17:38 04.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкTwitter
Twitter
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ЯКУТСК, 4 фев – РИА Новости. МВД Якутии решило изменить подход к ведению аккаунтов в соцсетях и начало публиковать курьезные истории о полицейских "с земли", что за неделю позволило увеличить число подписчиков официальной страницы в Twitter в 7 раз.
Оригинальная подача новостей привлекла внимание пользователей соцсети.
Как отметили в пресс-службе ведомства, еще в начале 2020 года среди подписчиков аккаунта МВД Якутии в Instagram был проведен опрос о том, что они хотели бы видеть в соцсетях. На основании ответов создать "Дежурку14" в Twitter предложила специалист по связям с общественностью, которая "всегда ищет нестандартные творческие подходы к своей работе". А подготовила проект начальник отделения информации и общественных связей министерства Мария Миронова.

"Главной нашей задачей при ведении соцсетей является освещение полицейских с "земли" - их работа, быт, хобби и успехи. Главными героями наших аккаунтов являются именно они. Ранее мы публиковали ряд нестандартных случаев, и эти истории получили большой положительный отклик среди подписчиков… проект решено было подать в позитивном ключе под формат Twitter. 28 января "Дежурка14" стартовала. На тот момент у нас насчитывалось 632 подписчика, на сегодняшний день их количество составляет свыше 4000", - поделились в пресс-службе ведомства.

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Ранее сообщалось, что в ноябре 2019 года полицейские из Амгинского района Якутии сняли танцевальный клип ко Дню сотрудника органов внутренних дел. Таким образом они пригласили всех желающих на шоу-концерт. Ролик в официальном Twitter министерства внутренних дел России просмотрели более 40 тысяч пользователей сети. В районном отделе МВД рассказали РИА Новости, что в 2018 году личный состав участвовал в шоу-концерте "Две звезды" в формате исполнения песенных дуэтов, поэтому было решено провести конкурс по танцам.
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Республика Саха (Якутия)ЯкутияТехнологииОбщество
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