МВД Якутии привлек внимание неформальным подходом к соцсетям

С чего начинается полиция? Конечно, с дежурной части) Это сердце отдела, которое никогда не прекращает работать. Дежурные круглосуточно принимают обращения людей и организуют работу по оказанию им необходимой помощи. pic.twitter.com/vNUzkGeSEj— МВД Якутии (@police_mvd14) January 28, 2020
"Главной нашей задачей при ведении соцсетей является освещение полицейских с "земли" - их работа, быт, хобби и успехи. Главными героями наших аккаунтов являются именно они. Ранее мы публиковали ряд нестандартных случаев, и эти истории получили большой положительный отклик среди подписчиков… проект решено было подать в позитивном ключе под формат Twitter. 28 января "Дежурка14" стартовала. На тот момент у нас насчитывалось 632 подписчика, на сегодняшний день их количество составляет свыше 4000", - поделились в пресс-службе ведомства.