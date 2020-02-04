Тестовый этап прошли 1500 участников конкурса "Мастера гостеприимства"

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Эксперты конкурса "Мастера гостеприимства" президентской платформы "Россия – страна возможностей" определили 1500 потенциальных полуфиналистов по итогам решения тестов второго блока отборочного дистанционного этапа конкурса; для выхода в очные полуфиналы им предстоит загрузить в личный кабинет на сайте конкурса свой проект в сфере индустрии гостеприимства, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".

Цель конкурса, стартовавшего 13 ноября, – раскрытие потенциала профессионалов, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. Помимо знаний и компетенций участников, будут оцениваться их авторские проекты в сфере гостеприимства. Конкурс проходит в несколько этапов: регистрация и отборочный дистанционный этап, региональные полуфиналы и финал. На конкурс зарегистрировались более 20 тысяч участников.

"1500 участников успешно завершили второй блок тестирования. Часть из них находятся в листе ожидания, так как для выхода в полуфинал им необходимо загрузить проект. Средний возраст участников - 34 года, из них 63,5% девушек, мужчины составляют 34,5%. В полуфиналы конкурса пройдут 1120 человек, Конкурсный проект, относящийся к индустрии гостеприимства, потенциальные полуфиналисты могут загрузить в личном кабинете до 10 февраля (участники полуфинала "Олимпийский" - до 7 февраля). Свои проекты участники представляют в виде презентации", – приводятся в сообщении слова руководителя конкурса Евгения Малыгина.

Во втором блоке тестирования оценивались компетенции конкурсантов. "Тест компетенций оценивал предпочитаемые стили поведения участников на работе. Конкурсантам было предложено работать с парами утверждений, каждый выбирал то утверждение, которое наиболее точно его описывает. В рамках теста участнику начислялись баллы за каждый выбранный им вариант ответа, который относится к определенной компетенции. Данный тест был разработан опытными специалистами с целью выявления наиболее развитых управленческих компетенций", – пояснил руководитель направления по работе с партнерами АНО "Россия – страна возможностей" Антона Серикова.

Участники, успешно прошедшие дистанционный этап, отправятся на полуфиналы в 9 городов России: Сочи, Тула, Пятигорск, Самара, Ялта, Уфа, Салехард, Калининград и Иркутск.