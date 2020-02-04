Искусственный интеллект станет главной темой IT-форума в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 фев - РИА Новости. Использование технологий Использование технологий искусственного интеллекта станет ключевой темой ежегодного IT-форума стран БРИКС и ШОС, который традиционно пройдет летом в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил директор департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин.

IT-форум пройдет в Ханты-Мансийске в двенадцатый раз, его мероприятия запланированы на 16-17 июня.

"В этом году ключевая тема форума посвящена развитию и использованию технологий искусственного интеллекта", - приводятся на сайте окружного правительства слова Ципорина.

Он уточнил, что концепция форума предусматривает 15 тематических направлений, связанных, в частности, с цифровизацией в странах БРИКС и ШОС, образованием и культурой в эпоху IT, безопасностью и информационной средой.

Особое внимание, как подчеркнули в правительстве Югры, в этом году организаторы мероприятия также планируют уделить развитию инфраструктуры "умных городов", а также технологии 5G.