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В Архангельской области при пожаре в частном доме погибли три человека
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РИА Новости

В Архангельской области при пожаре в частном доме погибли три человека

17:15 04.02.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае
Сотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МУРМАНСК, 4 фев – РИА Новости. Тела 78-летней женщины и двух ее сыновей обнаружены после пожара в частном деревянном доме в деревне в Котласском районе Архангельской области, проводится проверка, сообщили в региональном СУСК РФ.
Пожар произошел во вторник около 12.00 мск. После того, как огонь был потушен, в доме были обнаружены тела 78-летней женщины и двух ее сыновей, 1971 и 1973 года рождения.
"Предварительная причина смерти - отравление продуктами горения. Рассматривается версия, что пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем одного из погибших сыновей. Проверяется информация о том, что они злоупотребляли спиртными напитками", - говорится в сообщении.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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