В Архангельской области при пожаре в частном доме погибли три человека

МУРМАНСК, 4 фев – РИА Новости. Тела 78-летней женщины и двух ее сыновей обнаружены после пожара в частном деревянном доме в деревне в Котласском районе Архангельской области, проводится проверка, сообщили в региональном СУСК РФ.
Пожар произошел во вторник около 12.00 мск. После того, как огонь был потушен, в доме были обнаружены тела 78-летней женщины и двух ее сыновей, 1971 и 1973 года рождения.
"Предварительная причина смерти - отравление продуктами горения. Рассматривается версия, что пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем одного из погибших сыновей. Проверяется информация о том, что они злоупотребляли спиртными напитками", - говорится в сообщении.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.