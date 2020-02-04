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В Госдуму поступило 89 поправок к проекту об изменении Конституции
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РИА Новости

В Госдуму поступило 89 поправок к проекту об изменении Конституции

17:14 04.02.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что в профильный комитет поступило 89 поправок к проекту об изменении Конституции России.
"У нас действительно достаточно большой объем. Вот на данную минуту 89 поправок официально внесено в комитет. Поправки самые разные, в разные главы", - заявил Крашенинников журналистам.
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Он добавил, что в рабочей группе по подготовке изменений в основной закон страны идет оживленная дискуссия, обсуждается чуть больше 300 предложений.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституцию планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
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