В Госдуму поступило 89 поправок к проекту об изменении Конституции

"У нас действительно достаточно большой объем. Вот на данную минуту 89 поправок официально внесено в комитет. Поправки самые разные, в разные главы", - заявил Крашенинников журналистам.

Он добавил, что в рабочей группе по подготовке изменений в основной закон страны идет оживленная дискуссия, обсуждается чуть больше 300 предложений.

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституцию планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.