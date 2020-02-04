Крашенинников: конечной формы о вотуме недоверия министрам пока нет

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Окончательной формы того, как Госдума сможет выражать вотум недоверия министрам, пока нет, заявил журналистам глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Ранее Крашенинников заявлял, что ко второму чтению законопроекта о поправке в Конституцию будет проработан механизм о выражении вотума недоверия федеральным министрам со стороны парламента.
"Это достаточно серьезная дискуссия идет по этому вопросу, пока не обрела формы", - заявил Крашенинников журналистам, отвечая на вопрос, появилась ли форма поправки о вотуме недоверия.
Он добавил, что изменения пятую и шестую главы конституции, где идет речь о полномочиях парламента и правительства, надо смотреть вместе, поскольку они сильно связаны между собой.