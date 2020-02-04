Крашенинников: конечной формы о вотуме недоверия министрам пока нет

"Это достаточно серьезная дискуссия идет по этому вопросу, пока не обрела формы", - заявил Крашенинников журналистам, отвечая на вопрос, появилась ли форма поправки о вотуме недоверия.

Он добавил, что изменения пятую и шестую главы конституции, где идет речь о полномочиях парламента и правительства, надо смотреть вместе, поскольку они сильно связаны между собой.