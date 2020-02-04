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Крашенинников раскритиковал новый проект КоАП
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РИА Новости

Крашенинников раскритиковал новый проект КоАП

17:10 04.02.2020 (обновлено: 17:20 04.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников раскритиковал проект нового Кодекса об административных правонарушениях РФ, отметив, что документ никуда не годится и "возбуждает ненависть к законотворчеству".
"Проект был подготовлен рабочей группой, мы считаем, что этот документ вообще никуда не годится. Мне кажется, он возбуждает ненависть к законотворчеству, я бы так сказал. Там даже нет "сквозных" статей, я не говорю уже о том, что там в несколько раз увеличиваются штрафы", - заявил он журналистам.
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Глава комитета подчеркнул, что проект кодекса абсолютно сырой, и ни для бизнеса, ни для граждан, ни для экономики, ни для страны в целом не годится.
"Про КоАП - это какая-то жуткая история, надеюсь, она не скоро настигнет Государственную думу", - добавил Крашенинников.
В пятницу на портале проектов нормативных правовых актов была опубликована новая редакция КоАП, которая ужесточает наказание за превышение скорости, систематические нарушения правил дорожного движения, отказ от медосвидетельствования и остановки по требованию полицейского, а также за попытку скрыться.
Так, согласно проекту, за превышение скорости от 20 до 40 км/ч предусмотрен штраф вместо 500 рублей - до 3 тысяч рублей, от 40 до 60 км/ч вместо штрафа до 1,5 тысячи - до 4 тысяч рублей, более 60 км/ч - 5 тысяч рублей, вместо штрафа от 2 до 2,5 тысячи рублей, который действуют сегодня, либо водитель может быть лишен прав на срок от 4 до 6 месяцев. За повторное нарушение на водителя наложат штраф до 10 тысяч рублей или лишат прав на год. Также новая статья 21.30 "Опасное вождение" предусматривает наложение административного штрафа в 5 тысяч рублей.
Здание Государственной Думы РФ
1 февраля, 04:43
В Госдуме сочли проект нового КоАП противоречащим посланию Путина
2121015
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Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)Павел КрашенинниковГосдума РФРоссияОбщество
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