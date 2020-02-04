Крашенинников раскритиковал новый проект КоАП

"Проект был подготовлен рабочей группой, мы считаем, что этот документ вообще никуда не годится. Мне кажется, он возбуждает ненависть к законотворчеству, я бы так сказал. Там даже нет "сквозных" статей, я не говорю уже о том, что там в несколько раз увеличиваются штрафы", - заявил он журналистам.

Глава комитета подчеркнул, что проект кодекса абсолютно сырой, и ни для бизнеса, ни для граждан, ни для экономики, ни для страны в целом не годится.

"Про КоАП - это какая-то жуткая история, надеюсь, она не скоро настигнет Государственную думу", - добавил Крашенинников.

В пятницу на портале проектов нормативных правовых актов была опубликована новая редакция КоАП, которая ужесточает наказание за превышение скорости, систематические нарушения правил дорожного движения, отказ от медосвидетельствования и остановки по требованию полицейского, а также за попытку скрыться.