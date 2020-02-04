Крашенинников прокомментировал идею ввести в Конституцию понятие семьи

"Вы знаете, что семья и брак не всегда одно и то же. Я хорошо отношусь, когда семья - это союз мужчины и женщины, но писать об этом неправильно, поскольку у нас, к сожалению, существуют неполноценные семьи. У нас есть понятие "член семьи", в том числе есть понятие бывший член семьи, член семьи погибшего и так далее. Поэтому если мы напишем, что семья – это только вот это, мы тогда можем негативные последствия получить. Брак – у нас указано это в Семейном кодексе", - заявил Крашенинников, отвечая на вопрос журналистов о необходимости зафиксировать эти понятия в главном законе страны.