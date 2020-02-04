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Крашенинников прокомментировал идею ввести в Конституцию понятие семьи
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РИА Новости

Крашенинников прокомментировал идею ввести в Конституцию понятие семьи

17:06 04.02.2020 (обновлено: 17:08 04.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что прописывать в Конституции, что семья – это союз мужчины и женщины, не совсем корректно, поскольку бывают и неполные семьи, а понятие брака закреплено Семейным кодексом.
"Вы знаете, что семья и брак не всегда одно и то же. Я хорошо отношусь, когда семья - это союз мужчины и женщины, но писать об этом неправильно, поскольку у нас, к сожалению, существуют неполноценные семьи. У нас есть понятие "член семьи", в том числе есть понятие бывший член семьи, член семьи погибшего и так далее. Поэтому если мы напишем, что семья – это только вот это, мы тогда можем негативные последствия получить. Брак – у нас указано это в Семейном кодексе", - заявил Крашенинников, отвечая на вопрос журналистов о необходимости зафиксировать эти понятия в главном законе страны.
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