"Белые каски" сняли в Идлибе постановочное видео применения химоружия

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. "Белые каски" вместе с террористами завершили в Идлибе съемки постановочного видео о применении сирийскими войсками "отравляющих веществ", заявил российский Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС).
В центре отметили, что около 16:00 мск получили из независимых источников несколько сообщений о съемках в населенном пункте Зерба. В видеоролике инсценированы "последствия" бомбового удара неизвестным "химическим боеприпасом", якобы нанесенного сирийскими ВВС, сообщают военные.
"На отснятых кадрах в густом желтом дыму зафиксированы якобы "человеческие жертвы" с признаками "отравления". В настоящее время видеофальшивка подготовлена "белокасочниками" к распространению по социальным сетям для дальнейшего тиражирования в западных и арабских СМИ", — говорится в сообщении.
Организация "Белые каски" заявляет своей целью защиту мирного населения Сирии при политической нейтральности и непричастности к вооруженным действиям. В интернете можно найти много видеороликов, на которых люди в белых касках спасают раненых из-под завалов.
29 января, 10:27Сказано в эфире"Провокация возможна". Эксперт объяснил активность "Белых касок" в САРСирийские военные взяли в плен боевика, который стал свидетелем подготовки "Белых касок" к новой возможной провокации с использованием химоружия. В эфире радио Sputnik эксперт Игорь Ковалев поделился мнением, почему организация вновь оживляет свою деятельность в Сирии.
Однако параллельно появлялись и записи, где видно, как те же "Белые каски" создают постановочные сюжеты, нанося грим "пострадавшим" и диктуя, что те должны говорить. Более того, сирийские журналисты показали несколько материалов, на которых "спасатели" были засняты с оружием и в военной форме.
В российском МИД деятельность "Белых касок" считают элементом большой информационной кампании по очернению властей Сирии. Башар Асад заявлял, что члены организации на самом деле сторонники "Аль-Каиды"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.