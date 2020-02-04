"Белые каски" сняли в Идлибе постановочное видео применения химоружия

В центре отметили, что около 16:00 мск получили из независимых источников несколько сообщений о съемках в населенном пункте Зерба. В видеоролике инсценированы "последствия" бомбового удара неизвестным "химическим боеприпасом", якобы нанесенного сирийскими ВВС, сообщают военные.

"На отснятых кадрах в густом желтом дыму зафиксированы якобы "человеческие жертвы" с признаками "отравления". В настоящее время видеофальшивка подготовлена "белокасочниками" к распространению по социальным сетям для дальнейшего тиражирования в западных и арабских СМИ", — говорится в сообщении.

Сирийские военные взяли в плен боевика, который стал свидетелем подготовки "Белых касок" к новой возможной провокации с использованием химоружия. В эфире радио Sputnik эксперт Игорь Ковалев поделился мнением, почему организация вновь оживляет свою деятельность в Сирии.

"Провокация возможна". Эксперт объяснил активность "Белых касок" в САР Сирийские военные взяли в плен боевика, который стал свидетелем подготовки "Белых касок" к новой возможной провокации с использованием химоружия. В эфире радио Sputnik эксперт Игорь Ковалев поделился мнением, почему организация вновь оживляет свою деятельность в Сирии.

Однако параллельно появлялись и записи, где видно, как те же "Белые каски" создают постановочные сюжеты, нанося грим "пострадавшим" и диктуя, что те должны говорить. Более того, сирийские журналисты показали несколько материалов, на которых "спасатели" были засняты с оружием и в военной форме.