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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-04T19:16+0300
https://ria.ru/20200204/1564249956.html
"Белые каски" сняли в Идлибе постановочное видео применения химоружия
https://cdn21.img.ria.ru/images/155779/97/1557799774_387:297:1484:914_1036x0_80_0_0_999cc07e46ff2e2c8289c28f105525d7.jpg
РИА Новости

"Белые каски" сняли в Идлибе постановочное видео применения химоружия

17:05 04.02.2020 (обновлено: 19:16 04.02.2020)
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© Sputnik / Мохамад Маруф / Перейти в фотобанкСирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб
Сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб
© Sputnik / Мохамад Маруф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. "Белые каски" вместе с террористами завершили в Идлибе съемки постановочного видео о применении сирийскими войсками "отравляющих веществ", заявил российский Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС).
В центре отметили, что около 16:00 мск получили из независимых источников несколько сообщений о съемках в населенном пункте Зерба. В видеоролике инсценированы "последствия" бомбового удара неизвестным "химическим боеприпасом", якобы нанесенного сирийскими ВВС, сообщают военные.
"На отснятых кадрах в густом желтом дыму зафиксированы якобы "человеческие жертвы" с признаками "отравления". В настоящее время видеофальшивка подготовлена "белокасочниками" к распространению по социальным сетям для дальнейшего тиражирования в западных и арабских СМИ", — говорится в сообщении.
Организация "Белые каски" заявляет своей целью защиту мирного населения Сирии при политической нейтральности и непричастности к вооруженным действиям. В интернете можно найти много видеороликов, на которых люди в белых касках спасают раненых из-под завалов.
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Однако параллельно появлялись и записи, где видно, как те же "Белые каски" создают постановочные сюжеты, нанося грим "пострадавшим" и диктуя, что те должны говорить. Более того, сирийские журналисты показали несколько материалов, на которых "спасатели" были засняты с оружием и в военной форме.
В российском МИД деятельность "Белых касок" считают элементом большой информационной кампании по очернению властей Сирии. Башар Асад заявлял, что члены организации на самом деле сторонники "Аль-Каиды"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Обсудить 39
Война в СирииБелые каскиЦентр по примирению в СирииВойна в СирииИдлиб (мухафаза)СирияВ мире
Популярные комментарии
Сразу в ООН кинуть им эту информацию. Потом будет поздно оправдывать)))))
4 февраля, 17:09
Руслан Якубик
2810002
Ну так надо в Интерпол их заявить как изготовителей Fakenews
4 февраля, 17:30
Pavel Grigoryev
1400002
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