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Москва поддерживает сохранение СВПД, заявили в МИД
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РИА Новости

Москва поддерживает сохранение СВПД, заявили в МИД

17:02 04.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновМИД в Москве
МИД в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МИД в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Москва поддерживает сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы и контакты между всеми его участниками, заявили в МИД РФ.
В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков встретился во вторник с назначенным послом Ирана в РФ Каземом Джалали.
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"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая проблематику Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы", - отметили в МИД.
"Выражена поддержка сохранению СВПД и продолжению эффективного взаимодействия между всеми его участниками", - подчеркнули в министерстве.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МИД РФСергей РябковРоссияИранВ мире
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