Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал " Вечерней Москве ", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.

Специалист выразил мнение, что следует запретить пиво. Он назвал его самым опасным для здоровья напитком.

"Алкоголь — наиболее безвредная составляющая пива. Остальные минорные составляющие, придающие пиву его свойства — пенность, цвет, вкус, — крайне неполезные для здоровья человека соединения, в том числе содержащие металл кобальт", — рассказал Покровский.

Он объяснил, что это вещество кардиотоксично, а его суточная предельно допустимая доза содержится в 375 миллилитрах пива. Причем этот показатель не зависит от стоимости напитка, подчеркнул специалист.

"Металлы, содержащиеся в пиве и пивных напитках, вызывают кардиопатию, ожирение сердца, за патологией нередко следует смерть больного", — предостерег врач.

Он привел в пример средневековых художников, работавших с краской на основе кобальта: они не доживали до старости из-за токсичности этого металла. Нарколог пояснил, что любители пива также могут отравиться кобальтом.