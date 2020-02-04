Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Специалист выразил мнение, что следует запретить пиво. Он назвал его самым опасным для здоровья напитком.
"Алкоголь — наиболее безвредная составляющая пива. Остальные минорные составляющие, придающие пиву его свойства — пенность, цвет, вкус, — крайне неполезные для здоровья человека соединения, в том числе содержащие металл кобальт", — рассказал Покровский.
Он объяснил, что это вещество кардиотоксично, а его суточная предельно допустимая доза содержится в 375 миллилитрах пива. Причем этот показатель не зависит от стоимости напитка, подчеркнул специалист.
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"Металлы, содержащиеся в пиве и пивных напитках, вызывают кардиопатию, ожирение сердца, за патологией нередко следует смерть больного", — предостерег врач.
Он привел в пример средневековых художников, работавших с краской на основе кобальта: они не доживали до старости из-за токсичности этого металла. Нарколог пояснил, что любители пива также могут отравиться кобальтом.
Среди наименее вредных алкогольных напитков Даниил Покровский назвал красное сухое вино. По его словам, оно богато витаминами, микроэлементами и антиоксидантами.