Число заразившихся коронавирусом в Австралии достигло 13

В настоящее время ребенок находится в изоляции в больнице города Голд-Кост в штате Квинсленд, его состояние стабильно.

Австралийские власти предпринимают меры для предотвращения распространения коронавируса. В понедельник самолет авиакомпании Qantas доставил на базу ВВС Австралии Лирмонт в штате Западная Австралия порядка 300 австралийцев, эвакуированных из Китая. После медицинского обследования, 240 человек отправили спецрейсами на карантин на остров Рождества.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае уже превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек. Еще почти 150 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.