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Число заразившихся коронавирусом в Австралии достигло 13
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РИА Новости

Число заразившихся коронавирусом в Австралии достигло 13

17:00 04.02.2020 (обновлено: 17:09 04.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажиры в масках
Пассажиры в масках
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пассажиры в масках. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Число заразившихся новым коронавирусом в Австралии достигло 13 человек, впервые в стране вирус обнаружили у ребенка, сообщает телеканал ABC.
Заболевший восьмилетний ребенок прибыл в австралийский штат Квинсленд из эпицентра распространения нового коронавируса – китайского города Ухань - в составе туристической группы. В той же группе были 44-летний мужчина и 42-летняя женщина, у которых ранее диагностировали коронавирус.
В настоящее время ребенок находится в изоляции в больнице города Голд-Кост в штате Квинсленд, его состояние стабильно.
Австралийские власти предпринимают меры для предотвращения распространения коронавируса. В понедельник самолет авиакомпании Qantas доставил на базу ВВС Австралии Лирмонт в штате Западная Австралия порядка 300 австралийцев, эвакуированных из Китая. После медицинского обследования, 240 человек отправили спецрейсами на карантин на остров Рождества.
Коронавирус 2019-nCoV
Вчера, 12:58
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Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае уже превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек. Еще почти 150 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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ТуризмРаспространение нового коронавирусаАвстралияВ мире
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