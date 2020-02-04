В ВОЗ отказались назвать распространение коронавируса пандемией

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Распространение вируса типа 2019-nCoV не достигло масштабов пандемии, заявила на пресс-конференции глава департамента ВОЗ по эпидемическим и пандемическим болезням доктор Сильви Бриан.
"Мы пока не имеем дела с пандемией. Мы столкнулись с эпидемической ситуацией с многочисленными очагами", — сказала Бриан.
Представитель ВОЗ отметила, что случаи заболевания зафиксированы в 23 странах за пределами Китая.
Китайские власти в конце прошлого года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
24 января, 14:54Скрытая угроза: вспышка нового коронавируса в Китае