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В ВОЗ отказались назвать распространение коронавируса пандемией
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РИА Новости

В ВОЗ отказались назвать распространение коронавируса пандемией

17:00 04.02.2020 (обновлено: 17:01 04.02.2020)
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© REUTERS / Thomas PeterЖенщина, прибывшая из провинции Хубэй, пересекает контрольно-пропускной пункт на границе зоны отчуждения на мосту через реку Янцзы
Женщина, прибывшая из провинции Хубэй, пересекает контрольно-пропускной пункт на границе зоны отчуждения на мосту через реку Янцзы
© REUTERS / Thomas Peter
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Распространение вируса типа 2019-nCoV не достигло масштабов пандемии, заявила на пресс-конференции глава департамента ВОЗ по эпидемическим и пандемическим болезням доктор Сильви Бриан.

"Мы пока не имеем дела с пандемией. Мы столкнулись с эпидемической ситуацией с многочисленными очагами", — сказала Бриан.

Представитель ВОЗ отметила, что случаи заболевания зафиксированы в 23 странах за пределами Китая.
Китайские власти в конце прошлого года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
В Центральном госпитале города Ухань
24 января, 14:54
Скрытая угроза: вспышка нового коронавируса в Китае
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВ мире
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