"Нормандская четверка" может встретиться в феврале в Мюнхене

"Мы действительно обсуждаем такого рода идеи", - сказал он на пресс-конференции в Праге, его слова приводит агентство "Укринформ".

Глава украинского МИД отметил, что, несмотря на необходимость встречи, министры не хотели бы, чтобы их встреча заменила собой саммит, на который возлагаются большие надежды. Пристайко также напомнил, что лидеры стран "нормандского формата" на саммите в Париже в декабре 2019 года договорились провести следующую встречу в апреле. "Мы посмотрим, это происходит", - добавил он.