"Нормандская четверка" может встретиться в феврале в Мюнхене

КИЕВ, 4 фев – РИА Новости. Обсуждается возможность встречи глав министерств иностранных дел стран-участниц "нормандского формата" (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию ситуации в Донбассе на полях Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля, заявил во вторник глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Мюнхенская конференция по безопасности, 56-я по счету, пройдет 14-16 февраля в Баварии.
"Мы действительно обсуждаем такого рода идеи", - сказал он на пресс-конференции в Праге, его слова приводит агентство "Укринформ".
Глава украинского МИД отметил, что, несмотря на необходимость встречи, министры не хотели бы, чтобы их встреча заменила собой саммит, на который возлагаются большие надежды. Пристайко также напомнил, что лидеры стран "нормандского формата" на саммите в Париже в декабре 2019 года договорились провести следующую встречу в апреле. "Мы посмотрим, это происходит", - добавил он.
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На первом за три года саммите стран "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина), который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.
В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
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