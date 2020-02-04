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Граждане ЕС отказались эвакуироваться с россиянами из-за карантина
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РИА Новости

Граждане ЕС отказались эвакуироваться с россиянами из-за карантина

16:57 04.02.2020 (обновлено: 17:01 04.02.2020)
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© REUTERS / China DailyИзмерение температуры тела мужчины на улице в городе Ухань, провинция Хубэй
Измерение температуры тела мужчины на улице в городе Ухань, провинция Хубэй
© REUTERS / China Daily
Измерение температуры тела мужчины на улице в городе Ухань, провинция Хубэй. Архивное фото
ПЕКИН, 4 фев – РИА Новости. Граждане Евросоюза обращались к России в связи с эвакуацией из города Ухань и провинции Хубэй в связи со вспышкой нового коронавируса, но передумали из-за необходимости проходить двухнедельный карантин, сообщил журналистам во вторник посол России в Китае Андрей Денисов.
"Довольно много граждан Евросоюза обращаются к нам, потому что их или забыли, или не учли", - сообщил посол.
По его словам, "граждане некоторых европейских стран хотели с нами выдвигаться, но, как правило, узнав о том, что придется 2 недели проходить карантин, передумали, решили остаться, но, если передумают в другую сторону, возьмем их в следующий раз".
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Распространение нового коронавирусаЕвросоюзКитайРоссия
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