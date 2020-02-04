Граждане ЕС отказались эвакуироваться с россиянами из-за карантина

"Довольно много граждан Евросоюза обращаются к нам, потому что их или забыли, или не учли", - сообщил посол.

По его словам, "граждане некоторых европейских стран хотели с нами выдвигаться, но, как правило, узнав о том, что придется 2 недели проходить карантин, передумали, решили остаться, но, если передумают в другую сторону, возьмем их в следующий раз".