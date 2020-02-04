ВРП Якутии в 2019 году превысил 1,1 триллиона рублей

"Сегодня Республика Саха (Якутия) является лидером Дальнего Востока по ряду важнейших показателей. Предприятия региона обеспечивают 20% суммарного валового регионального продукта всего Дальнего Востока, 27% объема инвестиций и 41% налоговых поступлений в федеральный бюджет. По итогам 2019 года рост промышленного производства составил 12%, рост ВРП – 3,5%. Валовый региональный продукт превысил триллион рублей и составил 1191 миллиарда рублей. Впервые доля нефтегазового комплекса превысила долю алмазодобычи в структуре ВРП. Уже сегодня добываем более 14 миллионов тонн нефти, а с выходом "Силы Сибири" на проектную мощность — будет еще и 25 миллиардов кубометров газа", – приводятся слова Николаева в сообщении пресс-центра Республики Саха (Якутия) в Москве.

По данным отчета, в структуре ВРП доля нефтегазового комплекса составила 26,3%. Рост добычи нефти и газа обусловлен увеличением производственных мощностей ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", вводом в эксплуатацию Чаяндинского НГКМ и подачей газа в газопровод "Сила Сибири". Добыча угля оценивается на уровне 17,3 миллиона тонн (109,2%). Положительная динамика достигнута на шахтах "Инаглинская" и "Денисовская" компании "Колмар", резидента ТОР "Южная Якутия", отмечается в документе.

Якутия вошла в тройку регионов-лидеров страны по добыче золота с объемом 36,5 тонн. Добыча алмазов составила 34,3 миллиона карат на сумму 3,3 миллиарда долларов, что выше на 3,5% и на 1% к уровню 2018 года, соответственно. В ноябре на территории ТОСЭР "Кангалассы" введен в эксплуатацию ювелирно-гранильный кластер. Производство бриллиантов оценивается на уровне 100,1 миллиона долларов (86,4%), ювелирных изделий – 2,2 миллиарда рублей (98,5%). Спад производства бриллиантов связан со снижением спроса на мировом рынке со стороны стран Юго-Восточной Азии, США и России.

Правительство Якутии также видит большие перспективы в развитии несырьевого сектора экономики. "Мы делаем серьезную ставку на развитие несырьевого сектора экономики, в том числе и на его креативные направления — дизайн, ювелирное мастерство, кинопроизводство. Мы сегодня третий регион страны после Москвы и Санкт-Петербурга по производству полнометражных художественных фильмов. По итогам 2019 года республика по-прежнему занимает первое место среди регионов Дальнего Востока по экспорту IT-услуг – 1,36 миллиарда рублей. В IT-отрасли сегодня работают 1,5 тысячи человек, мы намерены к 2024 году довести эту цифру до 10 тысяч человек", – процитировали в пресс-службе слова Николаева.