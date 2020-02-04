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Глава МИД Швеции рассчитывает обсудить с Лавровым ситуацию в Сирии
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РИА Новости

Глава МИД Швеции рассчитывает обсудить с Лавровым ситуацию в Сирии

16:52 04.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что рассчитывает обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Сирию, Украину, ядерное разоружение, а также ситуацию на Корейском полуострове.
"На сегодняшней беседе с министром Лавровым я хотела бы обсудить некоторые международные вопросы - это вопросы, связанные с войной в Сирии, вопросы ядерного разоружения, ситуация на Корейском полуострове и действия России на Украине", - сказала Линде перед переговорами с Лавровым.
Она также отметила, что собирается обсудить с российским министром двусторонние отношения и инициативы по расширению шведско-российского сотрудничества.
"В 2021 году Швеция будет являться страной-председателем в организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Это также я бы хотела обсудить в ходе сегодняшней беседы", - сказала глава МИД Швеции.
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Анн Линде (МИД Швеции)Сергей ЛавровМИД РФМИД ШвецииШвецияРоссияВ мире
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