Глава МИД Швеции рассчитывает обсудить с Лавровым ситуацию в Сирии

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что рассчитывает обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Сирию, Украину, ядерное разоружение, а также ситуацию на Корейском полуострове.

"На сегодняшней беседе с министром Лавровым я хотела бы обсудить некоторые международные вопросы - это вопросы, связанные с войной в Сирии, вопросы ядерного разоружения, ситуация на Корейском полуострове и действия России на Украине", - сказала Линде перед переговорами с Лавровым.

Она также отметила, что собирается обсудить с российским министром двусторонние отношения и инициативы по расширению шведско-российского сотрудничества.