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Тегеран назвал заявления США о отсутствии санкций на лекарства ложью
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РИА Новости

Тегеран назвал заявления США о отсутствии санкций на лекарства ложью

16:45 04.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВид на один из кварталов Тегерана
Вид на один из кварталов Тегерана
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Вид на один из кварталов Тегерана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 4 фев – РИА Новости. Заявления США об отсутствии ограничений на лекарства и продукты для Ирана являются ложью, заявил во вторник вице-президент Ирана Эсхак Джахангири.
"Америка лжет, что никаких ограничений на импорт лекарств и продуктов питания в нашу страну нет. В различных странах у нас имеются миллиарды долларов. Когда же мы хотим перевести из этих средств один доллар для покупки лекарств или продуктов, США не разрешают", - сказал Джахангири, чьи слова приводятся информационным порталом правительства Ирана.
Он также назвал швейцарский финансовый механизм для приобретения товаров "пропагандистским" шагом, указав, что он не учитывает величину экономики Ирана, который в текущем году импортировал лекарств более чем на 3 миллиарда долларов, в то время как канал рассчитан на 2 миллиона.
Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук сообщил о доставке в Иран препаратов для лечения рака.
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Хук указывал, что ранее при помощи Швейцарии был создан соответствующий финансовый канал по доставке гуманитарных товаров. Спецпредставитель США отметил, что поставки продовольствия, сельскохозяйственной продукции, медикаментов входят в исключения из жесткого санкционного режима Вашингтона.
По его словам, всего в Иран было произведено три поставки медикаментов.
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