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В Череповце арестовали подростка, избившего мужчину до состояния комы
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РИА Новости

В Череповце арестовали подростка, избившего мужчину до состояния комы

16:45 04.02.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Следственные органы Череповца возбудили уголовное дело в отношении 14-летнего подростка по подозрению в том, что он в пьяном виде вместе с приятелями 11-13 лет избил у подъезда мужчину, который впал в кому, сообщает СУСК РФ по Вологодской области.
"По версии следствия, в ночь на 31 января несовершеннолетний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совместно с четырьмя приятелями 11-13 лет, не достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности, у подъезда жилого дома на проспекте Строителей в городе Череповце избили неизвестного мужчину", - говорится в сообщении.
Ранним утром пострадавший был доставлен в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой. Как уточняет региональное следственное управление, личность мужчины, который оказался жителем Череповца, удалось установить дактилоскопическим методом лишь через несколько дней, поскольку документов у него не было, а сам пострадавший находился в коме.
Уголовное дело против подростка возбуждено по статье "причинение тяжкого вреда здоровью". Как отмечает СУСК, за неделю до нападения на мужчину он получил условную меру наказания по уголовному делу о разбойном нападении.
"В связи с этим следователями незамедлительно было принято решение о задержании подростка, в настоящее время он арестован", - информирует ведомство.
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ЧереповецРоссияВологодская областьПроисшествия
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