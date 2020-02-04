В Череповце арестовали подростка, избившего мужчину до состояния комы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Следственные органы . Следственные органы Череповца возбудили уголовное дело в отношении 14-летнего подростка по подозрению в том, что он в пьяном виде вместе с приятелями 11-13 лет избил у подъезда мужчину, который впал в кому, сообщает СУСК РФ по Вологодской области.

"По версии следствия, в ночь на 31 января несовершеннолетний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совместно с четырьмя приятелями 11-13 лет, не достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности, у подъезда жилого дома на проспекте Строителей в городе Череповце избили неизвестного мужчину", - говорится в сообщении.

Ранним утром пострадавший был доставлен в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой. Как уточняет региональное следственное управление, личность мужчины, который оказался жителем Череповца, удалось установить дактилоскопическим методом лишь через несколько дней, поскольку документов у него не было, а сам пострадавший находился в коме.

Уголовное дело против подростка возбуждено по статье "причинение тяжкого вреда здоровью". Как отмечает СУСК, за неделю до нападения на мужчину он получил условную меру наказания по уголовному делу о разбойном нападении.