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Культура
2020-02-04T18:26+0300
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Опубликован трейлер сериала "Великая" с Эль Фэннинг в роли Екатерины
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РИА Новости

Опубликован трейлер сериала "Великая" с Эль Фэннинг в роли Екатерины

18:26 04.02.2020
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. На YouTube опубликовали трейлер мини-сериала "Великая" с Эль Фэннинг в роли молодой императрицы Екатерины II.
Сериал снят в комедийном жанре. Дочь князя Ангальт-Цербстского, урожденная София Августа Фредерика приезжает в Россию, чтобы выйти замуж за императора Петра III. Ей предстоит пройти путь от "Екатерины Ничто" до Екатерины Великой.
Шоураннером и сценаристом проекта выступил Тони Макнамара ("Фаворитка").
Вместе с Фэннинг в проекте снялся британский актер Николас Холт, он исполнил роль Петра III, а также Фиби Фокс, Адам Годли, Гвилим Ли, Чарити Уэйкфилд, Дуглас Ходж и Саша Дхаван.
Сериал выйдет в сети 16 мая.
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