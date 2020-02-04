Опубликован трейлер сериала "Великая" с Эль Фэннинг в роли Екатерины

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. На YouTube опубликовали трейлер мини-сериала "Великая" с Эль Фэннинг в роли молодой императрицы Екатерины II.

Сериал снят в комедийном жанре. Дочь князя Ангальт-Цербстского, урожденная София Августа Фредерика приезжает в Россию, чтобы выйти замуж за императора Петра III. Ей предстоит пройти путь от "Екатерины Ничто" до Екатерины Великой.

Шоураннером и сценаристом проекта выступил Тони Макнамара ("Фаворитка").

Вместе с Фэннинг в проекте снялся британский актер Николас Холт, он исполнил роль Петра III, а также Фиби Фокс, Адам Годли, Гвилим Ли, Чарити Уэйкфилд, Дуглас Ходж и Саша Дхаван.