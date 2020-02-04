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Корпорация МСП обновила условия выдачи гарантий для заемщиков ФРП
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РИА Новости

Корпорация МСП обновила условия выдачи гарантий для заемщиков ФРП

16:44 04.02.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинВид Москвы
Вид Москвы
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Корпорация МСП усовершенствовала механизм и условия выдачи гарантий для заемщиков Фонда развития промышленности (ФРП), сообщает пресс-служба Корпорации.
Корпорация МСП и Фонд подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого был доработан каталог независимых гарантий для предприятий малого и среднего бизнеса, куда вошли два продукта Корпорации, адаптированные под особенности программ ФРП. Теперь заемщики Фонда смогут сэкономить при использовании независимых гарантий Корпорации МСП в качестве обеспечения займа, отмечается в сообщении.
Заемщики Фонда могут получить гарантии Корпорации сроком до 88 месяцев под 0,75% годовых. ФРП выдает займы под промышленные проекты сроком до 7 лет, таким образом, максимальный срок гарантии МСП полностью покрывает действие договора займа.
Кроме того, флагманская программа Фонда "Проекты развития" предусматривает снижение процентной ставки с 5% до 3% годовых в первые три года пользования займом при предоставлении банковской гарантии или гарантии МСП.
"Фонд развития промышленности предоставляет "длинные и дешевые" деньги на создание и модернизацию производств. Наши ставки уникально низкие, но мы берем обеспечение на всю сумму займа, так как государственные средства должны быть возвращены. Средний и малый производственный бизнес может за счет гарантий Корпорации МСП снизить ставку на 2%, заплатив за гарантию всего 0,75%. Корпорация МСП – надежный партнер ФРП. Наше сотрудничество – это гарантия возврата государственных средств и выгодные условия для малого и среднего бизнеса", - приводит пресс-служба слова директора ФРП Романа Петруцы.
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Одна из основных задач сотрудничества Корпорации МСП с Фондом развития промышленности – это повышение доступности финансирования для малого и среднего бизнеса. Промышленные субъекты МСП производят высокотехнологичную продукцию, которая пользуется высоким спросом у крупнейших компаний. Так по итогам 2019 года общий объем закупок крупнейших компаний с государственным участием у малого и среднего бизнеса составил около 3,6 триллиона рублей. Значительную часть продукции поставляют как раз производственные субъекты МСП. Оказание поддержки предприятиям, производящим высокотехнологичную продукцию, является приоритетом для Корпорации МСП, напомнили в пресс-службе.
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