Корпорация МСП обновила условия выдачи гарантий для заемщиков ФРП

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Корпорация МСП усовершенствовала механизм и условия выдачи гарантий для заемщиков Фонда развития промышленности (ФРП), сообщает пресс-служба Корпорации.

Корпорация МСП и Фонд подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого был доработан каталог независимых гарантий для предприятий малого и среднего бизнеса, куда вошли два продукта Корпорации, адаптированные под особенности программ ФРП. Теперь заемщики Фонда смогут сэкономить при использовании независимых гарантий Корпорации МСП в качестве обеспечения займа, отмечается в сообщении.

Заемщики Фонда могут получить гарантии Корпорации сроком до 88 месяцев под 0,75% годовых. ФРП выдает займы под промышленные проекты сроком до 7 лет, таким образом, максимальный срок гарантии МСП полностью покрывает действие договора займа.

Кроме того, флагманская программа Фонда "Проекты развития" предусматривает снижение процентной ставки с 5% до 3% годовых в первые три года пользования займом при предоставлении банковской гарантии или гарантии МСП.

"Фонд развития промышленности предоставляет "длинные и дешевые" деньги на создание и модернизацию производств. Наши ставки уникально низкие, но мы берем обеспечение на всю сумму займа, так как государственные средства должны быть возвращены. Средний и малый производственный бизнес может за счет гарантий Корпорации МСП снизить ставку на 2%, заплатив за гарантию всего 0,75%. Корпорация МСП – надежный партнер ФРП. Наше сотрудничество – это гарантия возврата государственных средств и выгодные условия для малого и среднего бизнеса", - приводит пресс-служба слова директора ФРП Романа Петруцы.