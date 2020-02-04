Палестина вновь призвала провести конференцию на Ближнем Востоке

ГАЗА, 4 фев - РИА Новости. Палестинское руководство вновь призвало к проведению международной мирной конференции на Ближнем Востоке по палестино-израильскому урегулированию, заявил РИА Новости член исполкома Организации освобождения Палестины Саиб Орейкат.
"Сегодня (во вторник - ред.) состоялась встреча с консулами и послами, аккредитованными на палестинских территориях. Палестина вновь призвала к проведению международной мирной конференции на Ближнем Востоке", - сообщил Орейкат.
"Международному сообществу стало ясно содержание так называемой "сделки века", и оно должно объявить о том, что против всего, что противоречит международному праву и принципу двух государств на границах 1967 года", - добавил он.
Орейкат подчеркнул, что "существование официального американского плана, который придает легитимность поселениям, аннексии и оккупации, является приглашением для всех, кто обладает силой, к экспансии за счет других стран".
2 февраля, 14:01Песков прокомментировал планы Трампа по Ближнему Востоку
Президент США Дональд Трамп объявил 28 января об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города.
Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.