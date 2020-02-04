Лавров оценил состояние отношений между Россией и Швецией

"Рад видеть Вас и Вашу делегацию в Москве. Рассчитываю, что у нас с Вами сложится такой же откровенный диалог, какой у нас был с Вашей предшественницей", - сказал Лавров.

"Наши отношения не в самой лучшей форме, здесь нечего скрывать. Сохраняются расхождения по целому ряду вопросов, но диалог нужно продолжать, и мы готовы к сотрудничеству в той мере, в которой к этому готовы вы", - подчеркнул российский министр.