Лавров оценил состояние отношений между Россией и Швецией

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Отношения России и Швеции находятся не в самой лучше форме, расхождения сохраняются по целому ряду вопросов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом переговоров со шведской коллегой Анн Линде.
"Рад видеть Вас и Вашу делегацию в Москве. Рассчитываю, что у нас с Вами сложится такой же откровенный диалог, какой у нас был с Вашей предшественницей", - сказал Лавров.
"Наши отношения не в самой лучшей форме, здесь нечего скрывать. Сохраняются расхождения по целому ряду вопросов, но диалог нужно продолжать, и мы готовы к сотрудничеству в той мере, в которой к этому готовы вы", - подчеркнул российский министр.