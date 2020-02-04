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Лавров оценил состояние отношений между Россией и Швецией
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РИА Новости

Лавров оценил состояние отношений между Россией и Швецией

16:40 04.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Отношения России и Швеции находятся не в самой лучше форме, расхождения сохраняются по целому ряду вопросов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом переговоров со шведской коллегой Анн Линде.
"Рад видеть Вас и Вашу делегацию в Москве. Рассчитываю, что у нас с Вами сложится такой же откровенный диалог, какой у нас был с Вашей предшественницей", - сказал Лавров.
"Наши отношения не в самой лучшей форме, здесь нечего скрывать. Сохраняются расхождения по целому ряду вопросов, но диалог нужно продолжать, и мы готовы к сотрудничеству в той мере, в которой к этому готовы вы", - подчеркнул российский министр.
Министерство иностранных дел Швеции в Стокгольме
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Анн Линде (МИД Швеции)Сергей ЛавровШвецияРоссияВ мире
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