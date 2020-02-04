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Пресс-службу Генпрокуратуры России возглавила Анна Генералова
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РИА Новости

Пресс-службу Генпрокуратуры России возглавила Анна Генералова

16:39 04.02.2020 (обновлено: 16:45 04.02.2020)
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© Фото : Генеральная прокуратура Российской ФедерацииАнна Генералова
Анна Генералова
© Фото : Генеральная прокуратура Российской Федерации
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Анна Генералова возглавила управление Генпрокуратуры по взаимодействию со СМИ.
Ранее эту должность занимал Александр Куренной. Вслед за шефом Юрием Чайкой он перешел на работу в полпредство президента по Северному Кавказу.
"Приказом генерального прокурора Игоря Краснова на должность начальника управления взаимодействия со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Российской Федерации назначена Анна Андреевна Генералова", - говорится в релизе.
Анна Генералова родилась в 1987 году в подмосковном городе Серпухове. В 2010 году окончила Московский государственный лингвистический университет по специальности "Связи с общественностью".
С того же года начала работать в администрации президента, занимала различные должности в управлении пресс-службы и информации главы государства. До последнего времени была главным советником управления пресс-службы и информации президента.
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Анна ГенераловаАлександр КуреннойГенеральная прокуратура РФЮрий ЧайкаРоссияОбщество
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