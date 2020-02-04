Пресс-службу Генпрокуратуры России возглавила Анна Генералова

Анна Генералова родилась в 1987 году в подмосковном городе Серпухове. В 2010 году окончила Московский государственный лингвистический университет по специальности "Связи с общественностью".

С того же года начала работать в администрации президента, занимала различные должности в управлении пресс-службы и информации главы государства. До последнего времени была главным советником управления пресс-службы и информации президента.