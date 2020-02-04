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"Роскосмос" вызвался помочь обратившемуся к Путину "стратонавту"
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РИА Новости

"Роскосмос" вызвался помочь обратившемуся к Путину "стратонавту"

16:38 04.02.2020 (обновлено: 18:30 04.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПавильон "Роскосмоса"
Павильон Роскосмоса
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Павильон "Роскосмоса" . Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. "Роскосмос" готов пригласить к себе руководителя российской аэрокосмической лаборатории "Стратонавтика" Дениса Ефремова, обратившегося к президенту Владимиру Путину за помощью.
Президент обещал поговорить об этом с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным, но беседа не понадобилась. В "Роскосмосе" уже готовы помочь.
"Мы готовы пригласить его в госкорпорацию и помочь с решением вопроса", - сказали РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
"Пригласим руководителя аэрокосмической лаборатории "Стратонавтика" Дениса Ефремова на переговоры, окажем необходимую поддержку для реализации проектов запуска малых суборбитальных аппаратов, при необходимости привлечем авиаторов. Поможем", - сообщил позже в Twitter генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
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Ранее на встрече с общественностью в Череповце один из участников рассказал президенту о проблемах, с которыми сталкиваются научные лаборатории, занимающиеся вопросами стратонавтики, и попросил о поддержке государства по развитию этого направления.
По словам Ефремова, в других странах государственным сопровождением работ в этой области занимаются космические агентства, но в "Роскосмосе" заняты "другими задачами". Как рассказал Ефремов, его лаборатория запускает на высоту 30-40 километров научную аппаратуру и реализует проект по предоставлению доступа в интернет.
В интернете на странице компании "Стратонавтика" опубликовано видео запуска в стратосферу на воздушных шарах скафандра "Сокол" и тараканов.
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Хочу стать космонавтомКосмос - РИА НаукаРоскосмосВладимир ПутинРоссия
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