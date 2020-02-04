"Роскосмос" вызвался помочь обратившемуся к Путину "стратонавту"

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. "Роскосмос" готов пригласить к себе руководителя российской аэрокосмической лаборатории "Стратонавтика" Дениса Ефремова, обратившегося к президенту Владимиру Путину за помощью. готов пригласить к себе руководителя российской аэрокосмической лаборатории "Стратонавтика" Дениса Ефремова, обратившегося к президентуза помощью.

Президент обещал поговорить об этом с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным, но беседа не понадобилась. В "Роскосмосе" уже готовы помочь.

"Мы готовы пригласить его в госкорпорацию и помочь с решением вопроса", - сказали РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".

"Пригласим руководителя аэрокосмической лаборатории "Стратонавтика" Дениса Ефремова на переговоры, окажем необходимую поддержку для реализации проектов запуска малых суборбитальных аппаратов, при необходимости привлечем авиаторов. Поможем", - сообщил позже в Twitter генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Ранее на встрече с общественностью в Череповце один из участников рассказал президенту о проблемах, с которыми сталкиваются научные лаборатории, занимающиеся вопросами стратонавтики, и попросил о поддержке государства по развитию этого направления.

По словам Ефремова, в других странах государственным сопровождением работ в этой области занимаются космические агентства, но в "Роскосмосе" заняты "другими задачами". Как рассказал Ефремов, его лаборатория запускает на высоту 30-40 километров научную аппаратуру и реализует проект по предоставлению доступа в интернет.