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2020-02-04T16:58+0300
https://ria.ru/20200204/1564248352.html
Врачи объяснили рост заболеваемости раком
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РИА Новости

Врачи объяснили рост заболеваемости раком

16:37 04.02.2020 (обновлено: 16:58 04.02.2020)
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© Depositphotos / auntsprayРаковые клетки
Раковые клетки
© Depositphotos / auntspray
Раковые клетки. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Рост количества онкобольных вызван развитием медицины и старением населения. Об этом рассказал РБК главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн.
По словам врача, развитие науки позволило существенно улучшить диагностику рака. Кроме того, общее старение населения повышает риск заболевания, так как чем человек старше, тем выше вероятность развития болезни.
"Наука дает врачам все больше методов распознавания рака во всех его проявлениях, особенно на ранних стадиях, поэтому говорят, что рак "помолодел". Мы просто научились его раньше обнаруживать. Некоторые онкологические заболевания "зреют" годами и даже десятилетиями", — рассказал специалист.
Он добавил, что чем раньше будет диагностирован рак, тем выше шансы его победить. Так, по его словам, доля вылеченных достигает 90 процентов в случае обнаружения болезни на начальных стадиях.
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Заведующий онкохирургическим отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научного центра Константин Титов, ссылаясь на многочисленные исследования, назвал мифом утверждения о "молодеющем" раке. По его словам, развитие медицины позволило лечить многие другие болезни, в результате чего люди стали жить дольше.
"Люди просто "доживают" до своего рака", — пояснил эксперт.
Он подчеркнул, что заболеваемость раком выросла во всем мире и связано это с ростом продолжительности жизни, вредными привычками, неправильным питанием и другими факторами.
"Чем дольше человек живет, тем больше он контактирует с канцерогенами", — добавил Титов.
Врач рассказал, что самым распространенным видом рака являются опухоли легкого. Он пояснил, что это связано с большим количеством курильщиков. По его словам, даже после отказа от вредной привычки человеку нужно 15 лет для "очищения" организма и снижения риска заболевания.
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4610722768
Обсудить 13
Константин Титов (врач)Андрей КапринЗдоровьеРоссияОбщество
Популярные комментарии
Какая наглая ложь.Слов нет.Ребенок в 6 месяцев с онкологией это тоже старение организма.? Мое мнение,.что
4 февраля, 17:35
н ш
2911000
Еще онкология очень любит стрессы.которые мы испытываем просматривая телевизор.интернет.,играя в компьютерные игры. и не только.Пора становиться честнее и добрее друг к другу...
4 февраля, 17:56
н ш
1612003
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