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В Белоруссии и НАТО отметили положительные тенденции в отношениях
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РИА Новости

В Белоруссии и НАТО отметили положительные тенденции в отношениях

16:37 04.02.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкКолонна танков Т-72Б проходит по центру Минска во время военного парада, посвященного Дню Независимости Белоруссии
Колонна танков Т-72Б проходит по центру Минска во время военного парада, посвященного Дню Независимости Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Колонна танков Т-72Б проходит по центру Минска во время военного парада, посвященного Дню Независимости Белоруссии
МИНСК, 4 фев – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Андрей Дапкюнас и директор Центра по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению оружия массового уничтожения международного секретариата НАТО Уильям Альберк отметили положительные тенденции в отношениях республики и альянса, сообщила пресс-служба белорусского МИД.
Заявление было сделано во время встречи в Минске накануне четвертого раунда консультаций экспертов Белоруссии и НАТО по мерам доверия и безопасности. "В ходе встречи собеседники приветствовали положительные тенденции в отношениях Беларуси и НАТО, обменялись мнениями о возможностях дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества", - отмечается в сообщении ведомства.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
1 февраля, 14:30
Помпео и Лукашенко обсудили вопрос сотрудничества Белоруссии с НАТО
По информации пресс-службы, Дапкюнас и Альберк также обсудили ряд актуальных вопросов международной и региональной безопасности, нераспространения и контроля над вооружениями.
"Заместитель министра подчеркнул важность углубления взаимоуважительного диалога между Беларусью, секретариатом НАТО и странами-членами НАТО о мерах укрепления доверия и безопасности для постепенного снижения конфронтации и создания благоприятных условий для практической работы по восстановлению жизнеспособности механизмов в области контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения", - говорится в сообщении.
В октябре 2019 года Дапкюнас заявил, что страна готова к конструктивному диалогу и взаимодействию с НАТО на взаимоуважительной и равноправной основе. Он также отмечал постепенную тенденцию улучшения отношений Белоруссии и НАТО. Между тем в Минске выражали обеспокоенность активизацией НАТО и США у своих границ, хотя Андрей Равков, который на тот момент возглавлял Минобороны, говорил, что Белоруссия не видит в этом прямой военной угрозы. В начале декабря в Генштабе Вооруженных сил Белоруссии заявляли, что Минск готов к учениям с НАТО при понимании альянсом стратегического партнерства республики с РФ.
В декабре 2019 года министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей встретился в Братиславе с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ. В октябре 2019 года в Минске с визитом для участия в информационном дне НАТО в Белоруссии под эгидой программы "Наука ради мира и безопасности" находился заместитель генерального секретаря НАТО Антонио Мисироли. Он стал самым высокопоставленным за последние 27 лет представителем руководства секретариата НАТО, посетившим Белоруссию.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
24 декабря 2019, 16:27Союзное государство
Лукашенко рассказал о риске войны России с НАТО из-за Белоруссии
51211639
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Андрей РавковВладимир МакейНАТОБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Россия делает всем уступки, скидки, подарки, не имеет ни к кому претензий. США давят санкциями, устраивают перевороты до прямого втордения, никому ничего не прщают, имеют претензии ко всем. И все хочут дружить с США а не с Россией... Может что нужно менять во внешней политике?..
4 февраля, 16:55
CCorddamon
420103
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