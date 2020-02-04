В Белоруссии и НАТО отметили положительные тенденции в отношениях

МИНСК, 4 фев – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Андрей Дапкюнас и директор Центра по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению оружия массового уничтожения международного секретариата НАТО Уильям Альберк отметили положительные тенденции в отношениях республики и альянса, сообщила пресс-служба белорусского МИД.

Заявление было сделано во время встречи в Минске накануне четвертого раунда консультаций экспертов Белоруссии и НАТО по мерам доверия и безопасности. "В ходе встречи собеседники приветствовали положительные тенденции в отношениях Беларуси и НАТО, обменялись мнениями о возможностях дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества", - отмечается в сообщении ведомства.

По информации пресс-службы, Дапкюнас и Альберк также обсудили ряд актуальных вопросов международной и региональной безопасности, нераспространения и контроля над вооружениями.

"Заместитель министра подчеркнул важность углубления взаимоуважительного диалога между Беларусью, секретариатом НАТО и странами-членами НАТО о мерах укрепления доверия и безопасности для постепенного снижения конфронтации и создания благоприятных условий для практической работы по восстановлению жизнеспособности механизмов в области контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения", - говорится в сообщении.

В октябре 2019 года Дапкюнас заявил, что страна готова к конструктивному диалогу и взаимодействию с НАТО на взаимоуважительной и равноправной основе. Он также отмечал постепенную тенденцию улучшения отношений Белоруссии и НАТО. Между тем в Минске выражали обеспокоенность активизацией НАТО и США у своих границ, хотя Андрей Равков, который на тот момент возглавлял Минобороны, говорил, что Белоруссия не видит в этом прямой военной угрозы. В начале декабря в Генштабе Вооруженных сил Белоруссии заявляли, что Минск готов к учениям с НАТО при понимании альянсом стратегического партнерства республики с РФ.